Basta mister, non giocherò mai per te: il sangue di Gattuso si è gelato | Rifiutata la maglia azzurra

Angelo Ciarletta 27 Ottobre 2025
Gattuso- fonte lapresse- tuttocalcioestero.it

Nonostante il forte pressing di Gattuso, il calciatore ha deciso di rifiutare e di non vestire la maglia azzurra: una notizia terribile per il mister, che lo avrebbe voluto tanto in squadra.

Gennaro Gattuso sta provando a ricaricare le energie dopo gli ultimi due match che hanno visto protagonista la nostra nazionale. È chiaro però che in questo frattempo, il commissario tecnico azzurro è comunque attivo per valutare alcuni calciatori e ragionare sulle possibili convocazioni.

Visto che le due gare che si giocheranno a metà novembre contro la Moldova e la Norvegia rischiano di essere delle semplici amichevoli, salvo una clamorosa debacle di Haaland e compagni, non è da escludere che possano esserci varie sorprese anche nella lista dei convocati. I prossimi due match infatti saranno importanti per avere conferme, ma soprattutto per preparare al meglio il playoff che si giocherà a marzo.

Nel frattempo però in questi giorni sono venute alla luce delle novità a dir poco clamorose. A quanto pare il ct calabrese avrebbe ricevuto un secco rifiuto da parte di un giocatore, che ha deciso così di non vestire la maglia azzurra. Una notizia terribile per Ringhio, a cui sarà sicuramente gelato il sangue nelle vene. Vediamo però nelle prossime righe chi è il calciatore in questione e che cosa è successo nello specifico.

Secco no a Gattuso, non giocherà mai in azzurro

In attesa di conoscere quali saranno i prossimi convocati di mister Rino Gattuso, qualche giorno fa è venuto a galla un clamoroso retroscena che vede coinvolto proprio il campione del mondo 2006, il quale si è visto rifiutare la corte azzurra.

Ma non della nazionale, bensì del Napoli. Il calciatore in questione è il difensore brasiliano Gabriel dell’Arsenal, che proprio ai tempi del trasferimento in Gunners ha ricevuto la pesante corte di Ringhio, che voleva portarlo in azzurro.

Gabriel Magalhaes- fonte wikimedia commons- tuttocalcioestero.it

Ha preferito un’altra squadra

Nonostante Gattuso abbia spinto fortemente per arrivare al giocatore, non è riuscito a convincerlo al trasferimento a Napoli.

Gabriel infatti ha scelto l’Arsenal, accordandosi con i Gunners. Un grosso rimpianto per Ringhio, che con il suo acquisto avrebbe potuto blindare la difesa della compagine partenopea, e chissà, forse la sua storia all’ombra del Vesuvio sarebbe andata diversamente.