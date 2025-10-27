Basta mister, non giocherò mai per te: il sangue di Gattuso si è gelato | Rifiutata la maglia azzurra

Nonostante il forte pressing di Gattuso, il calciatore ha deciso di rifiutare e di non vestire la maglia azzurra: una notizia terribile per il mister, che lo avrebbe voluto tanto in squadra.

Gennaro Gattuso sta provando a ricaricare le energie dopo gli ultimi due match che hanno visto protagonista la nostra nazionale. È chiaro però che in questo frattempo, il commissario tecnico azzurro è comunque attivo per valutare alcuni calciatori e ragionare sulle possibili convocazioni.

Visto che le due gare che si giocheranno a metà novembre contro la Moldova e la Norvegia rischiano di essere delle semplici amichevoli, salvo una clamorosa debacle di Haaland e compagni, non è da escludere che possano esserci varie sorprese anche nella lista dei convocati. I prossimi due match infatti saranno importanti per avere conferme, ma soprattutto per preparare al meglio il playoff che si giocherà a marzo.

Nel frattempo però in questi giorni sono venute alla luce delle novità a dir poco clamorose. A quanto pare il ct calabrese avrebbe ricevuto un secco rifiuto da parte di un giocatore, che ha deciso così di non vestire la maglia azzurra. Una notizia terribile per Ringhio, a cui sarà sicuramente gelato il sangue nelle vene. Vediamo però nelle prossime righe chi è il calciatore in questione e che cosa è successo nello specifico.

Secco no a Gattuso, non giocherà mai in azzurro

In attesa di conoscere quali saranno i prossimi convocati di mister Rino Gattuso, qualche giorno fa è venuto a galla un clamoroso retroscena che vede coinvolto proprio il campione del mondo 2006, il quale si è visto rifiutare la corte azzurra.

Ma non della nazionale, bensì del Napoli. Il calciatore in questione è il difensore brasiliano Gabriel dell’Arsenal, che proprio ai tempi del trasferimento in Gunners ha ricevuto la pesante corte di Ringhio, che voleva portarlo in azzurro.

Ha preferito un’altra squadra

Nonostante Gattuso abbia spinto fortemente per arrivare al giocatore, non è riuscito a convincerlo al trasferimento a Napoli.

Gabriel infatti ha scelto l’Arsenal, accordandosi con i Gunners. Un grosso rimpianto per Ringhio, che con il suo acquisto avrebbe potuto blindare la difesa della compagine partenopea, e chissà, forse la sua storia all’ombra del Vesuvio sarebbe andata diversamente.