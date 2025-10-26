Verstappen finisce male: ha perso tutti i suoi averi | Dormirà nel box Red Bull

Max Verstappen ha riaperto il mondiale di Formula Uno e sogna di vincere il 5/o titolo consecutivo. L’olandese però rischia di perdere tutto

Una rimonta a dir poco straordinaria che ha consentito di riaprire a sorpresa la corsa al titolo mondiale di Formula Uno. Ciò che ha fatto e che sta facendo Max Verstappen, al netto dell’esito finale, è l’ennesima conferma delle straordinarie doti da fuoriclasse possedute dal pilota olandese.

A tenere banco in questi giorni è il futuro stesso del quattro volte campione del mondo nonostante nelle ultime settimane, guarda caso dal licenziamento di Chris Horner in poi, sia tornato il sereno nei rapporti tra il campione orange e i vertici della Red Bull.

La permanenza di Verstappen nella scuderia di Milton Keynes è tutt’altro che scontata. Il problema è la competitività ad alti livelli o meno della vettura da qui ai prossimi anni, soprattutto a partire dalla prossima stagione.

Nel 2026 avrà inizio una nuova era per la Formula Uno: i motori endotermici diventeranno ibridi, dunque elettrici per metà. Una rivoluzione copernicana che imporrà a tutte le scuderie di progettare monoposto mai viste prima.

Verstappen, un problema enorme all’improvviso

In questi giorni però i pensieri e i timori di Verstappen sono rivolti a ben altra questione, una vicenda che rischia di costargli caro in particolare in termini brutalmente economici. Secondo quanto rivelato dal portale Racefans, che avrebbe ricevuto un’informazione piuttosto dettagliata da fonti della FIA, la Federazione Internazionale sarebbe stata colpita da un violento e squassante attacco hacker.

Da qualche anno a questa parte, in particolare negli ultimi 2/3, non è raro che istituzioni politiche, enti governativi ed economici di vari paesi siano fatti oggetto di attacchi molto pesanti ai rispettivi sistemi informatici.

La FIA non sa che pesci prendere, urgono provvedimenti

A causa di questo attacco sono diventate visibili all’improvviso alcune informazioni sensibili proprio relative a Verstappen come ad esempio il passaporto, la patente di guida, il curriculum, le password e altri dati strettamente personali riconducibili al pilota olandese.

Gli hacker infatti a tal proposito hanno creato un account apposito che avrebbe consentito loro di sfruttare al meglio le vulnerabilità del sistema per ottenere privilegi da amministratore. Questa vicenda oltre ad aver allarmato piloti e manager di Formula Uno non può non gettare un’ombra inquietante sulla sicurezza interna della Federazione Internazionale che sarà obbligata a prendere seri provvedimenti.