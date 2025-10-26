ULTIM’ORA TENNIS: chiesto il rinvio della Coppa Davis | Tutto per fare giocare Sinner

A sorpresa le fasi finali della Coppa Davis potrebbero essere spostate in altra data: Volandri esulta, Sinner potrebbe rendersi disponibile

Le polemiche relative alla decisione di Jannik Sinner di disertare le fasi finali della Coppa Davis non si placano. Anzi, nelle ultime ore le critiche rivolte al fuoriclasse di San Candido sono aumentate.

Perfino un giornalista del tutto estraneo all’ambiente sportivo come Bruno Vespa ha pubblicato un post durissimo nei confronti dell’attuale numero 2 del ranking Atp. Le polemiche dunque non si placano, ma casomai aumentano di intensità.

A sorpresa però a schierarsi con decisione al fianco di Sinner è proprio colui che qualche giorno fa ha incassato il suo gran rifiuto, vale a dire il capitano della Nazionale italiana Filippo Volandri.

L’ex tennista livornese nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha infatti difeso a spada tratta la scelta del campione altoatesino di non prendere parte alle fasi finali della Coppa Davis.

Sinner può ancora giocare in Coppa Davis

Volandri ha in primis lasciato aperta la porta della Nazionale a Sinner in caso di un ripensamento ad oggi a dir poco improbabile: “Noi restiamo sempre disponibili anche se non mi aspetto che Jannik possa cambiare idea“, le parole che di fatto mettono la parola fine a un’ipotesi del genere.

Anche perché, sempre secondo il capitano azzurro, è più che giusto che un campione super impegnato come Sinner abbia qualche giorno di tempo a disposizione per riposare e ritrovare le energie in vista del nuovo anno.

Volandri ha un’idea meravigliosa: Sinner esulta

“Jannik non è una macchina e la settimana della Davis gli serve per staccare e ricaricarsi. Piuttosto sarebbe opportuno cambiare le date della competizione: la Davis non va relegata all’ultima settimana della stagione ma le va trovata una nuova collocazione più consona al suo prestigio”.

Di fatto il capitano azzurro ha confezionato un vero e proprio assist nei confronti di Sinner: in effetti se le fasi finali della Davis si disputassero in un altor periodo, magari in tarda primavera o alla fine dell’estate, tutti i giocatori più forti potrebbero prendervi parte. Per ora quella di Volandri è solo un’idea, ma chissà che ai piani alti della Federazione internazionale non venga realmente presa in considerazione.