Serie A gratis su TikTok: la Lega Calcio dà il via alla rivoluzione | Stralciato l’accordo con Sky e Dazn

Una clamorosa rivoluzione è pronta a stravolgere la questione diritti Tv in Serie A. Gare gratis sul celebre social network TikTok, ecco cosa può cambiare per Sky e Dazn.

La nuova stagione calcistica della Serie A si è aperta all’insegna della lotta alla pirateria da parte delle autorità. La Lega Calcio, insieme alle emittenti privati e le autorità italiane ha mostrato il pugno duro contro la pratica del cosiddetto “pezzotto”. Parliamo del dispositivo che permette di accedere a contenuti esclusivi di emittenti privati, compreso gli eventi sportivi.

Le autorità si sono attivate con controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale, in una guerra contro la pirateria che è stata la bandiera della Lega Serie A nei mesi scorsi. Di recente la piattaforma DAZN, che trasmette in streaming gli eventi sportivi del calcio italiano e non solo, ha spiccato una serie di sanzioni da 500 euro per chi è stato trovato colpevole di aver usufruito di contenuti pirata.

Una delle più grandi novità di questa battaglia contro i contenuti pirata è stata infatti la sanzione anche a chi usufruisce dei video, non solo di chi li diffonde. Una raffica di multe era già partita in estate, ora il servizio streaming è tornato a multare quelli che sono stati trovati colpevoli nei mesi passati.

Quello dei diritti televisivi è un tema scottante da tempo ai vertici della Lega Calcio. Le differenze tra gli incassi della Serie A e di altri campionati europei sono abissali. Basti pensare che per trasmettere le proprie partite all’estero la Premier League incassa circa ventisei volte la quota che spetta al campionato italiano.

Serie A trasmessa su TikTok: come stanno le cose

Sul tema dei diritti Tv di recente è tornato a parlare anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il presidente, da tempo critico nella gestione dei contenuti lato DAZN-Sky, ha invocato che la Serie A venga trasmessa in chiaro in Italia.

La ricetta secondo il patron dei partenopei sarebbe quella di finanziare con gli introiti della pubblicità la messa in onda televisiva delle gare, dividendo il palinsesto tra Rai e Mediaset. Ma nel frattempo non è sfuggito a molti utenti quello che succede su un noto social network come TikTok.

Serie A live su TikTok: falla nella lotta alla pirateria

Il social network cinese TikTok è pieno di contenuti video, anche in diretta. Sono diversi i creator che trasmettono su temi sportivi e calcistici e nelle loro live capita di assistere a video di partite in diretta.

La maggior parte delle volte questi video non vengono oscurati. Di fatto il social network riesce quindi a bypassare i controlli rigidi della lotta alla pirateria in Serie A.