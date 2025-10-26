Il Giappone entra nella UEFA: Ceferin dà l’ok | Parteciperà ad Euro 2028

Una novità clamoroso coinvolge la UEFA nel panorama calcistico europeo. Via libera all’ingresso del Giappone nella federazione continentale, potrà partecipare ad Euro 2028.

Riflettori accesi nuovamente sulle manovre della UEFA. La confederazione continentale di recente è tornata al centro delle discussioni in Italia e non solo, per il via libera concesso alla federazione nazionale per disputare una gara di campionato all’estero.

La UEFA di recente ha dato il via libera alla disputa della gara tra il Como e il Milan fuori dai confini italiani. La 24esima giornata di campionato potrebbe dunque svolgersi in Australia, per via dell’indisponibilità dello stadio San Siro. L’ok della UEFA è arrivato in via eccezionale, ed ha coinvolto anche una gara del campionato spagnolo.

Nella Liga la gara tra il Villarreal ed il Barcellona ha avuto il via libera ad essere disputata a Miami, negli Stati Uniti. Queste novità hanno accesso parecchie proteste, non sono mancate voci di dissenso come quella autorevole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Dopo le Supercoppe quindi anche le gare di campionato si preparano a varcare i confini nazionali. Con buona pace dei tifosi abbonati, o degli appassionati che prevedevano di assistere alle gare calcistiche nel proprio paese. In parallelo si affaccia all’orizzonte per la UEFA un’altra novità che avrebbe dell’epocale.

Il Giappone abbandona la AFC: occhio alla tentazione UEFA

Delle indiscrezioni che rimbalzano dall’Asia vedono il Giappone pronto ad abbandonare la AFC, l’Asian Football Confederation. Una decisione che potrebbe impattare sul calcio continentale e globale.

Secondo quanto scrive la pagina Spaziomasterbet su Instagram dietro questa svolta ci sarebbe il malcontento verso la gestione dell’AFC, accusata di favoritismi nei confronti del Qatar. Oltre al Giappone anche Cina, Corea del Sud, Malesia e Indonesia starebbero meditando di mollare la confederazione asiatica.

L’UEFA apre le porte al Sol Levante, come stanno le cose

In seguito al possibile distacco delle nazionali dell’Estremo Oriente, qualcuno ha anche ipotizzato un ingresso a sorpresa nella UEFA. Fin dalla sua costituzione l’attività della federazione si è sempre estesa oltre i confini fisici dell’Europa.

Basti pensare alle squadre russe o turche, e l’affiliazione di nazionali come Cipro o Israele, facenti parte dell’Asia a livello geografico. L’ingresso di una nazionale lontana come il Giappone, magari già a partire da Euro 2028, rappresenterebbe una svolta storica in casa UEFA. Uno scenario che al momento non trova conferme ufficiali.