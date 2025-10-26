Farai la fine di Berardi: bandiera in una piccola, ma mai in una big | Rinnovato il contratto a vita

Un altro grande calciatore italiano sta per fare la fine di Berardi: contratto a vita in una piccola del nostro campionato, senza giocare mai in una big.

Le bandiere nel mondo del calcio ormai non esistono quasi più. I Del Piero, i Maldini, i Zanetti, i Totti di un tempo sono un qualcosa che difficilmente si potranno ripresentare. E se questa situazione vale per le big, italiane e non solo, per le piccole squadre le cose sono ancora peggiori. Scordiamoci per sempre ad esempio la carriera che ha fatto Gigi Riva.

Quello che per alcuni è stato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, ha passato tutta la sua vita calcistica in un piccolo club come il Cagliari, riuscendo anche a vincervi uno storico scudetto. Eppure qualche eccezione di questo tipo non manca. In Italia basto pensare a Domenico Berardi.

Spesso e volentieri corteggiato dalle big italiane e non solo, l’attaccante calabrese ha preferito rimanere al Sassuolo piuttosto che tentare il grande salto. Ormai dunque è capitano e bandiera assoluta del club neroverde, e salvo clamorose sorprese dovrebbe chiudere la carriera nella società della famiglia Squinzi, dando un esempio di riconoscenza e amore che difficilmente potremmo rivedere. Anche se qualcuno pare intenzionato a seguire le sue orme.

Resta a vita in una piccola: come Berardi

C’è un giocatore che già da qualche anno ormai sta facendo la differenza in una squadra che di certo non è paragonabile alle top assolute del nostro campionato, sebbene ultimamente ha ottenuto grandi risultati, ma che ancora non ha fatto il grande salto.

Stiamo parlando di Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo della nazionale azzurra anche in questa stagione ha iniziato alla grande. In estate, ma già da diverse sessioni di mercato, diversi club importanti si sono interessati a lui, ma non se n’è fatto nulla. E adesso la sua carriera potrebbe legarsi per sempre a quella del Bologna.

Rinnovo imminente per il calciatore

Dopo aver rifiutato diverse proposte in estate, ora Riccardo Orsolini potrebbe legarsi a vita al Bologna, pronto ad offrirgli un rinnovo di contratto a lunga scadenza, e a cifre importanti.

La società rossoblù farà di tutto per chiudere quanto prima la trattativa, e legarsi a lungo al ragazzo, pronto a compiere una scelta di vita, proprio come Berardi.