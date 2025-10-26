Decisione presa di pancia: BALOTELLI SI RITIRA | Poteva essere Pelé, ma è diventato Gascoigne

La carriera di Mario Balotelli è l’emblema del calciatore sospeso tra genio e sregolatezza. Ora, ancora svincolato dopo l’esperienza al Genoa, sembra pronto alla decisione più dura.

A trentacinque anni compiuti, Mario Balotelli continua ad essere tra i personaggi più controversi e discussi del calcio in Italia. La sua carriera è stata un continuo tira e molla attraverso le luci del talento e le ombre di un comportamento non sempre ortodosso. La sua ultima esperienza professionale è stata con la maglia del Genoa.

Ma il ritorno in Serie A di Super Mario non ha di certo rispettato le aspettative con il Grifone. Tesserato dalla società ligure nell’ottobre dello scorso anno, ha faticato enormemente a ritagliarsi spazio dopo il ribaltone sulla panchina del Genoa.

Il cambio in panchina, che ha visto Patrick Vieira subentrare ad Alberto Gilardino, non lo ha aiutato a trovare campo e fiducia. Con l’ex centrocampista francese il rapporto era già stato conflittuale al Nizza, ed in Liguria le cose non sono migliorate.

In totale l’attaccante con la maglia rossoblù ha collezionato appena cinque presenze, senza mai partire da titolare. Il minutaggio è stato misero, inferiore all’ora di gioco. Dallo scorso luglio il classe ’90 è rimasto svincolato e, nonostante tante voci che lo vedevano pronto a tornare in campo, la chiamata giusta non sembra ancora esser arrivata.

Mistero Balotelli: il punto sul ritiro ufficiale

Sembra passata un’eternità da quando esplose con la maglia dell’Inter, prima gli ordini di Mancini e poi di Mourinho. Col Manchester City conquistò un titolo pesantissimo, oltre a comportamenti fuori le righe e la più celebre delle esultanze “Why always me?”

Le esperienze al Milan ed al Nizza sono state le più fruttuose nella sua seconda parte di carriera. Ha poi tentato la fortuna prima in Turchia, poi in Svizzera, prima di tornare in Italia nella deludente parentesi genoana. Ma ad oggi l’attaccante è uno dei tanti svincolati di lusso in giro per l’Europa.

Nessuna offerta per Balotelli: c’è l’ombra del ritiro

Dopo un’estate in cui il suo nome era tra i più gettonati nel mercato dei parametri zero, la nuova stagione calcistica lo vede come svincolato. L’assenza della giusta offerta per Balotelli fa avanzare dubbi sul possibile ritiro ufficiale dalle scene.

Sembrava essere pronto a prendersi tutto nel futuro, sia con le maglie di club che con la Nazionale azzurra, ora rischia di appendere gli scarpini al chiodo senza avere neanche una squadra.