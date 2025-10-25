ULTIM’ORA NAPOLI: alla fine paga Manna | De Laurentiis riporta a casa il vecchio DS

Gli ultimi deludenti risultati in casa Napoli hanno visto la squadra partenopea perdere gran parte delle certezze. Al centro delle critiche ci finisce anche Giovanni Manna: ribaltone in vista.

Si addensano nubi sul Napoli di Antonio Conte dopo le recenti due sconfitte consecutive. La squadra partenopea è prima caduta in campionato e poi in Champions League, due passi falsi che si portano dietro strascichi pesanti. I campioni d’Italia sono prima stati sconfitti in trasferta dal Torino, col più classico dei gol dell’ex firmato da Simeone, poi hanno subito un’altra batosta esterna.

La terza giornata di Champions League ha visto il Napoli sconfitto per 6-2 dal PSV Eindhoven. Un tonfo clamoroso nella campagna europea del club azzurro, che ora è chiamato a rialzare la testa in campionato. Il prossimo match interno è delicato per la squadra guidata da Antonio Conte, che ospiterà l’Inter di Chivu, che vanta uno stato di forma smagliante.

Dopo la disfatta europea Antonio Conte ha usato toni durissimi nei confronti della propria squadra. Il tecnico pugliese ha strigliato i suoi senza mezzi termini, puntando anche il dito nei confronti dello spogliatoio.

Le parole del tecnico hanno impattato sui tifosi e sugli addetti ai lavori, che non risparmiano critiche allo stesso allenatore per la gestione del gruppo e non solo. Il Napoli visto nelle scorse uscite sembra un lontano parente di quello che ha festeggiato il quarto titolo nazionale solo pochi mesi fa.

Polverone Napoli: anche Manna al centro delle critiche

Il Napoli arriva alla sfida al vertice con l’Inter con il morale sotto ai piedi. Vedremo se lo sfogo di Conte produrrà effetti sulle prestazioni in campo, mentre fioccano polemiche nell’ambiente partenopeo.

In attesa del big match dell’ottava giornata di campionato, non è sfuggito sul web uno sfogo nei confronti di Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo.

Manna bersagliato: il punto sulle manovre di ADL

A scagliarsi contro il dirigente azzurro è stato l’influencer Faina, nel corso della trasmissione Twich Controcalcio Tv. Il volto web ha annunciato: “Qual è il ruolo di Manna? Non si vede, non parla. I giocatori li ha presi Conte, altri due il presidente. Che fai Giovanni? Sei semplicemente un direttore sportivo da Serie B. Io credo che il Napoli abbia bisogno di un DS con le palle.”

Una critica che, qualora venisse riflessa nei pensieri di De Laurentiis, potrebbe aprire le porte ad un clamoroso ribaltone nella dirigenza. Qualora saltasse Manna, si aprirebbero le porte della società azzurra ad un ritorno a sorpresa per Cristiano Giuntoli. Uno scenario che avrebbe del clamoroso.