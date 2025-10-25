Rivoluzione in Serie A: SOPPRESSO IL VAR | Inserita nuova tecnologia più potente

Svolta a sorpresa in Serie A e addio al VAR dopo le tante polemiche di questa nuova stagione. Inserita una tecnologia nuova più precisa.

La partenza stagionale per la classe arbitrale è stata decisamente in salita nella Serie A attuale. Sono stati parecchi gli errori dei direttori di gara e degli assistenti al VAR, tanto da accendere dibattiti infuocati tra i protagonisti, i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il più recente, che ha fatto gridare all’ingiustizia la Fiorentina, ha coinvolto il Milan di Massimiliano Allegri. Parliamo del calcio di rigore concesso a San Siro ai rossoneri, poi decisivo nella vittoria in rimonta sulla squadra di Stefano Pioli.

Il polverone è stato sollevato dalla chiamata del VAR all’arbitro Marinelli, per rivedere il contatto tra Parisi e Gimenez in area di rigore viola. La mano del terzino tocca l’attaccante milanista, ma l’impatto è stato all’unanimità giudicato troppo lieve per giustificare la massima punizione.

Anche Gianluca Rocchi, designatore della Serie A, ha bocciato l’operato di arbitro e sala VAR a San Siro. Il dirigente arbitrale ha ammesso che non c’era calcio di rigore e che gli assistenti nella sala monitor non sarebbero dovuti intervenire.

Var soppresso dopo le polemiche: la proposta sul web

In seguito all’ennesimo episodio controverso, solo ultimo di una lunga serie della nuova stagione calcistica, è stata avanzata dai media italiani un’ipotesi che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato da diverse testate, come Sport Mediaset o la Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali stanno cercando di porre un argine alle simulazioni dei calciatori. La soluzione sarebbe quella di rispolverare la prova tv, mandata in pensione proprio con l’avvento del VAR ed oggi usata solo per i casi di blasfemia.

Torna la prova TV al posto del VAR: il parere dell’ex arbitro

Sul tema è intervenuto, tramite il proprio profilo Instagram, anche Gianpaolo Calvarese. L’ex fischietto italiano è da tempo attivo sui social nell’analizzare gli episodi più controversi del mondo arbitrale. Ed ha preso posizione sulla possibilità del ripristino della prova tv in Serie A.

Ecco il punto di vista di Calvarese: ” Credo che siamo al grottesco. La prova tv è stata inventata prima che ci fosse il VAR per gli episodi invisibili al controllo degli arbitri ed assistenti. Ora non può tornare dopo che un episodio è stato controllato da due arbitri con 24 / 26 telecamere. Allora diciamolo chiaramente: è meglio chiudere.”