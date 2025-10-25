Questa è casa mia: Sinner rinnega l’Italia | Cambio di cittadinanza imminente

Dopo il no alla Coppa Davis sono fioccate le polemiche intorno a Jannik Sinner. Ora l’ultimo annuncio del tennista altoatesino può aprire al cambio di nazionalità.

Nei giorni scorsi ha fatto rumore la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis con la Nazionale italiana. L’altoatesino, dopo l’annuncio di capitan Volandri sulla sua assenza, ha motivato la scelta come una strategia per preparare al meglio la prossima stagione.

Il tennista nato a San Candido ha spiegato come la decisione non sia stata semplice e presa insieme al proprio team. Non sono mancate però critiche da parte dei media e degli appassionati di tennis in Italia, mentre una buona parte dei tifosi di Sinner ha difeso la sua scelta.

Al momento i convocati dell’Italia, reduce da due vittorie consecutive negli scorsi anni, sono Musetti, Cobolli, Bolelli, Berrettini e Vavassori per la Coppa Davis 2025.

La scelta dell’altoatesino ha aperto nuovi fronti di discussione sul valore della maglia azzurra. Tanti hanno fatto riferimento alla situazione culturale del Sud Tirol, molto più vicina all’identità austriaca piuttosto che a quella tricolore.

Sinner in Austria continua a far discutere

Nel frattempo il tennista numero 2 al mondo è impegnato nell’ATP 500 di Vienna. Nella capitale austriaca l’altoatesino punta al titolo già conquistato nel 2023.

E, mentre sui social fioccano le polemiche per la sua rinuncia alla Coppa Davis, in campo il classe 2001 ha demolito Altmaier agli ottavi di finale. Meno di un’ora di gioco e vittoria in due set per l’altoatesino, che ha rifilato un secco 6-0 6-2 all’avversario.

L’annuncio di Sinner che scatena di nuovo il web

Dopo la campagna asiatica Jannik Sinner è tornato in Europa dando prova di un ottimo stato di forma. Già la vittoria nell’esibizione in Arabia Saudita contro Carlos Alcaraz era stata emblematica in tal senso. Parlando del torneo austriaco il tennista ha commentato ai microfoni di Servustv Sport: “Vienna è un torneo molto importante per me. Qui ho famiglia e amici.”

Parole d’amore sulla capitale austriaca che hanno alzato un nuovo polverone correlato alla scelta di non partecipare alla Coppa Davis. Una situazione che rischia di degenerare sul web e nell’opinione pubblica italiana, dove un coro di voci si è levato contro la scelta del tennista numero due del mondo. E se le cose dovessero ancor di più precipitare c’è anche chi ipotizza un cambio di cittadinanza per l’altoatesino.