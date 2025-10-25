Prefisso +420 sul telefono di Elkann: chiamato d’urgenza Pavel Nedved | Torna per mettere ordine

Elkann si arrende ed è pronto a far tornare alla Juve alcuni grandi nomi del passato: il primo in lista è proprio Pavel Nedved, pronto a rimettere ordine alla Continassa.

La Juventus ormai sembra essere entrata in un loop infinito. Dopo la vittoria dei nove scudetti di fila infatti il club bianconero non riesce più a tornare davanti a tutti. Ogni anno i progetti sembrano fallire miseramente, al netto dei tanti investimenti fatti sul mercato e delle grosse speranze riposte alla vigilia delle stagioni. E’ successo lo scorso anno con Thiago Motta, che pareva essere l’uomo della rivoluzione.

Sta succedendo lo stesso anche nella stagione attuale con Igor Tudor. I risultati non stanno arrivando, il gioco nemmeno, e di conseguenza i tifosi bianconeri e tutto l’ambiente sono già infiammati, e vorrebbero subito una nuova rivoluzione. Questa però potrebbe comprendere anche i piani alti della società. Non sarà mica sempre colpa di allenatore e giocatori se le cose non vanno per il verso giusto.

Ed è per questa ragione dunque che John Elkann ha intenzione di riportare a casa dei nomi di spessore per ricostruire il DNA vincente della Vecchia Signora, e per tornare ai fasti di un tempo. E il primo profilo su questa lista è quello di Pavel Nedved, pronto a mettere ordine alla Continassa.

Aria di cambiamento in casa bianconera

Anche Elkann ha capito che qualcosa in società va cambiata. Ed è per questo che da diverse settimane ormai si parla dell’arrivo di un nuovo presidente alla Juventus, con Ferrero pronto a salutare.

Si è vociferato di un ritorno di Alex Del Piero, voluto da tutti i tifosi. Poi addirittura di quello di Platini. Ma alla fin fine la leggenda juventina pronta a rimettersi al servizio del club potrebbe essere proprio Pavel Nedved.

Elkann chiama subito Nedved

La Furica Ceca ha grande esperienza nella dirigenza bianconera, ed è stato per anni il vice presidente del club. Per questo non avrebbe problemi a fare il grande salto, e diventare il numero uno della Juve, soprattutto ora che ha scontato la squalifica.

Staremo a vedere dunque se alla fine ci sarà questo clamoroso ritorno. Secondo alcuni però John Elkann avrebbe già salvato sul proprio cellulare il prefisso della Repubblica Ceca +420 per telefonare a Pavel Nedved.