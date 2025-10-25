Il Milan fa il colpo grosso: preso il Zambrotta americano | Sta mettendo a ferro e fuoco la Serie A

Il club rossonero per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri nel mercato di gennaio ha intenzione di prendere il Zambrotta americano, che sta già spaccando la Serie A.

Il Milan ha cominciato la propria stagione con grandi aspettative. Un buon mercato estivo, unito al ritorno in pompa magna di Max Allegri in panchina, ha spinto i tifosi e gli addetti ai lavori a pensare di poter ottenere grandi risultati. E fatta eccezione per il clamoroso ko all’esordio contro la Cremonese a San Siro, fino ad ora il Diavolo è riuscito a rispettare le attese.

La squadra rossonera sta offrendo un calcio discreto, ma soprattutto sembra essere in lotta per lo scudetto. E’ vero che è ancora presto, e che ci sarà bisogno di tempo prima di capire come andrà la volata per il tricolore. Ma come si dice di solito, chi ben comincia è già a metà dell’opera, e i ragazzi di Allegri adesso credono fermamente in questa impresa.

Manco a dirlo, ora anche la società, felice del lavoro svolto dal tecnico livornese, sembra ben felice, tanto che in vista della sessione estiva di trasferimenti, vorrà regalargli dei nuovi rinforzi. E uno di questi potrebbe essere il Zambrotta americano, il quale sta già facendo la differenza nel nostro campionato.

Colpaccio del Milan per gennaio

Il Milan in vista di gennaio vorrebbe rafforzare le corsie di centrocampo. Sia a destra che a sinistra infatti la società è a caccia di rinforzi per migliorare la rosa.

Igli Tare dunque si è già messo al lavoro, e a quanto pare ha individuato un calciatore che in questa Serie A si sta mettendo davvero in mostra, e che ha già fatto impazzire diversi club. Addirittura questo viene paragonato a Gianluca Zambrotta.

Folta concorrenza sul giocatore

Il calciatore di cui stiamo parlando è Brooke Norton Cuffy, esterno destro inglese di origini dominicane che sta facendo la differenza nel Genoa, e che è finito nel mirino di diversi club.

Tra questi c’è ovviamente il Milan, che però dovrà guardarsi dalla folta concorrenza di Juventus e Napoli. Staremo a vedere chi si assicurerà le sue prestazioni e soprattutto se il Grifone vorrà farlo partire già a gennaio.