Alla fine ha rinnovato: strappato un contratto folle alla Juventus | Decisivo il lavoro di Tudor

Arriva un rinnovo a dir poco clamoroso in casa Juve, grazie anche al lavoro di Igor Tudor, che ha convinto il calciatore. Ormai i tifosi e tutto l’ambiente bianconero non ci sperava più.

Siamo entrati ormai nel momento clou della stagione. Le squadre, dopo diverse settimane di adattamento, ora devono mettere in mostra i frutti del lavoro, sia per quanto riguarda il gioco che per quanto riguarda i risultati. Allo stesso modo però le società non possono andare mica in vacanza. Queste infatti devono continuare a svolgere i propri compiti, anche se il mercato è ancora chiuso.

Uno dei principali riguarda di sicuro il rinnovo dei contratti in scadenza e non solo. In casa Juventus ad esempio ci sarebbe un bel da fare da questo punto di vista. In primis c’è da valutare il prolungamento di Kenan Yildiz, sempre più leader tecnico della rosa, e che la società torinese vorrebbe blindare, considerando anche le continue avances dei club stranieri, in particolare quelli di Premier League.

Un’altra questione spinosa poi riguarda invece il contratto di Dusan Vlahovic. In scadenza al termine della stagione, il serbo fino ad ora non ha trovato un accordo con i bianconeri, a causa delle elevate richieste sullo stipendio. Proprio in queste ore però sembra che si sia arrivati ad una svolta clamorosa, che vedrebbe un rinnovo ormai insperato dalle parti della Continassa.

Clamoroso rinnovo di contratto in casa Juve

I discorsi per il prolungamento del classe 2000 serbo ormai sembrano essersi arenati in maniera definitiva, con la Juventus che, nonostante Igor Tudor riponga ancora grossa fiducia nel calciatore, sembra essersi arresa a perderla a parametro zero.

Chi invece ha rinnovato il proprio accordo con la Vecchia Signora è il difensore centrale Daniele Rugani.

Da partente sicuro a nuovo rinforzo bianconero

In estate Rugani sembrava essere un esubero per la Juventus. Alla fine però, dopo la sua permanenza a Torino, e dopo che la società bianconera non ha acquistato altri calciatori nel reparto arretrato, si è rivelato un nuovo colpo per il club.

Complice anche l’infortunio di Bremer, ora Rugani sta trovando spazio, e non sta nemmeno sfigurando. Ed è per questa ragione che la dirigenza juventina ha trovato un accordo con il suo agente per il prolungamento fino al giugno 2028.