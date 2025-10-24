Sembrano i tempi di Milos Krasic: Conte urla, ma il calciatore non capisce | Spogliatoio Napoli a pezzi

Flashback per Antonio Conte, scoppia un nuovo caso alla Milos Krasic in casa Napoli. Il tecnico urla ma il giocatore non riesce a capirlo, il retroscena sullo spogliatoio azzurro.

Sorgono nuovi problemi di comunicazione con i propri calciatori per Antonio Conte in casa Napoli. La situazione venutasi a creare ha il sapore del salto indietro nel tempo per il tecnico pugliese, ai tempi in cui guidava la Juventus. Gli spettri di uno spogliatoio spaccato riflettono quanto avvenne sulla panchina della Vecchia Signora per l’ex centrocampista.

Correva la stagione 2011-12, quando Conte arrivò alla guida della Juventus al posto di Del Neri. Il cambio in panchina anticipò una rivoluzione anche nel modulo. I bianconeri passarono dal 442 al 352, ed a risentirne in termini di spazio in campo fu Milos Krasic.

L’esterno serbo aveva stupito tutti alla sua prima stagione in bianconero con Del Neri in panchina. Con 9 gol in 41 presenze fu una delle sorprese nella prima parte di stagione, mentre nella seconda metà calò anche dal punto di vista fisico. Ma con l’arrivo di Conte le cose precipitarono per l’ex CSKA Mosca. Con un episodio che resta indelebile ed emblematico.

Nel corso di un Siena-Juve il tecnico bianconero ferma Krasic a bordocampo e con toni accesi prova a dargli istruzioni tattiche. Il serbo ascolta attentamente ma al termine della spiegazione si gira e lascia intendere di non aver compreso nulla.

Caos Conte, c’è il Krasic-bis a Napoli

Al termine di quella stagione l’esterno lascerà la Juve dopo aver collezionato appena sette presenze ed un gol, ma laureandosi comunque campione d’Italia. Ora, con Conte allenatore del Napoli, la situazione sembra ripetersi.

La squadra partenopea è stata sconfitta nettamente in Champions League dal PSV, con il risultato tennistico di 6-2. E tra i tanti commenti che hanno fatto discutere non è sfuggito quello di uno dei volti nuovi in casa azzurra.

Crepe Napoli: Lang e l’incomunicabilità con Conte

L’ex di giornata, Noa Lang, dopo aver visto la sua ex squadra demolire i campioni d’Italia ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Ziggo Sport. L’attaccante ha dichiarato: “Ho parlato una sola volta con Conte. Meglio non dire nulla, non so che fare.”

Un sintomo di come l’attaccante esterno stia faticando a trovare spazio anche per via della mancata scintilla scattata con il tecnico. La non comunicazione tra le parti potrebbe portare ad un addio a sorpresa a stretto giro di posta.