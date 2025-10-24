Scandalo GP del Messico: sanno già chi fa la pole position | Cronometri truccati

Esplode il caso prima del Gran Premio del Messico di Formula 1. Svelato in anticipo il vincitore della pole position, c’è il sospetto che la gara sia truccata.

Il Gran Premio del Messico rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel finale di stagione del mondiale di Formula 1. La ventesima prova stagionale è ricca di spunti di interesse, sull’asse McLaren – Redbull. Max Verstappen è tornato clamorosamente in corsa per il titolo e sogna un nuovo sgambetto a Norris e Piastri.

Fino a poche settimane fa il risultato finale sembrava decisamente scontato, mentre prima della tappa in Messico le carte sono state mescolate improvvisamente. La straripante McLaren di inizio stagione sembra un ricordo sbiadito nelle ultime uscite. L’ultimo primo posto per la scuderia britannica è datato 31 agosto, quando si correva in Olanda.

I due piloti McLaren non hanno aiutato il proprio team. Nell’ultima tappa stagionale Piastri e Norris si sono autoeliminati a vicenda nella Sprint race, andandosi a scontrare. E c’è un pilota che sta approfittando delle difficoltà crescenti in casa McLaren.

Parliamo ovviamente di Max Verstappen che, grazie ad una Red Bull rivitalizzata, sembra tornato il cannibale spietato apprezzato fino alla metà della scorsa stagione. L’olandese ad Austin ha fatto bottino pieno, vincendo sia la Sprint che la gara, portandosi a soli 40 punti dal leader della classifica iridata, Oscar Piastri.

Scandalo prima del GP del Messico: pole svelata

L’arrivo del Gran Premio del Messico viene visto come una ghiotta occasione in casa Red Bull per accorciare ulteriormente il divario in classifica piloti. L’olandese ha già vinto cinque volte su questo circuito, ed ora punta a superare ancora una volta la coppia di piloti McLaren.

Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle Ferrari, le rosse in gara ad Austin sembrano aver ritrovato un po’ di smalto. Mentre esplode un caso sul web prima dell’inizio della tappa messicana.

Pole position svelata in Messico: la reazione del web

Come diffuso su Instagram dalla pagina Dna_F1, sul circuito messicano sono apparse le immagini degli schermi posizionati sulle gradinate. Nel caso specifico si stava provando la grafica per la pole position ufficiale, che ritraeva come vincitore Fernando Alonso.

Ovviamente le grafiche sono solo state fatte come prova generale, ma la circostanza ha scatenato tifosi ed appassionati di Formula 1 sul web.