Riunione segreta nello spogliatoio dopo il Real: Vlahovic fatto fuori dai compagni | È per il bene della squadra

Il bomber serbo è stato fatto fuori dai suoi compagni di squadra dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid persa per 1-0 martedì sera.

Dopo la pesante sconfitta di Como in casa Juventus ci si aspettava una reazione. E questa è arrivata al Bernabeu contro il Real Madrid, nonostante il punteggio dice che la squadra allenata da Igor Tudor sia stata sconfitta. La partita infatti si è conclusa con il risultato di 1-0, ma la Vecchia Signora ha sfornato comunque una prestazione positiva.

Infatti i bianconeri, soprattutto nella prima parte di gara, sono stati spesso pericolosi. Poi piano piano i Galacticos sono venuti fuori, ma non hanno creato grossissime occasioni da gol. Nella ripresa la Juventus ha tenuto, rischiando di segnare in alcune circostanze. Ma i Blancos, grazie ad una giocata sensazionale di Vinicius Jr, che prende il palo e permette a Bellingham di trovarsi a porta libera, passano in vantaggio.

La Juve però non si arrende, e rischia di pareggiarla almeno in un paio di occasioni. Per questo dunque la compagine bianconera può dirsi soddisfatta quanto meno per la prestazione. Ciò nonostante però al termine della partita ci sono stati momenti di riflessione nello spogliatoio, e uno di questi ha portato alla clamorosa esclusione di Dusan Vlahovic dal gruppo. Una scelta presa direttamente dai compagni di squadra.

Vlahovic fatto fuori

Proprio sui piedi del bomber serbo nel secondo tempo è capitata l’occasione migliore per la Juventus. Dopo una chiusura difensiva, Vlahovic si è trovato praticamente a tu per tu con Courtois in contropiede, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere belga.

Ciò ha scatenato le critiche dei tifosi juventini, come spesso accade, ma anche i suoi compagni pare lo abbiano accusato per l’errore.

I compagni lo affossano

Al termine della gara ad esempio il portiere bianconero Michele Di Gregorio ha parlato di un’occasione sbagliata da parte del serbo. Attenzione, è vero che l’estremo difensore ha espresso tali parole per consolarlo, come confermato dallo stesso.

Ciò non toglie però che sia lui che il resto dei compagni abbia avuto l’impressione che Vlahovic avrebbe potuto fare molto meglio a tu per tu con Courtois.