Rescissione ufficiale del contratto: Inzaghi torna in Serie A | Rinuncia a 45 milioni di euro

Il tecnico ex Inter è pronto a fare ritorno in Serie A, e a rescindere il suo contratto con l’Al Hilal, rinunciando a parecchi soldi.

Al termine della passata stagione si è consumato l’addio di Simone Inzaghi all’Inter. La mazzata presa in finale di Champions League, persa contro il PSG per 5-0, oltre che alcune divergenze avute con la società riguardanti il mercato, hanno spinto il tecnico a lasciare la Beneamata dopo diversi anni ricchi di successi e di grandi emozioni.

Conclusosi il rapporto con il club milanese, le proposte per lui non mancavano di certo, ma alla fine l’allenatore ha deciso di cedere alle lusinghe dell’Arabia Saudita, firmando con l’Al Hilal un contratto ultra milionario. Anche nella Saudi Pro League l’allenatore ex Lazio si sta facendo conoscere per la sua dedizione al lavoro e per la voglia di vincere, e sembra orientato a far durare a lungo quest’esperienza. O almeno così pareva fino a qualche giorno fa.

Infatti in queste ultimissime ore è arrivata per lui una proposta davvero molto importante dalla Serie A, che non può rifiutare. Addirittura Inzaghi sembra pronto a rescindere il proprio contratto con il club saudita, rinunciando a parecchi milioni, e a tornare in Italia.

Inzaghi torna in Serie A: è tutto vero

Dopo questo inizio di stagione, diverse squadre si sono ritrovate in seria difficoltà. Una di queste è senza dubbio la Juventus. Dalle parti della Continassa ovviamente si sta parlando di un possibile esonero di Igor Tudor qualora le cose non migliorassero. L’impressione è che qualora non arrivasse una vittoria domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, il tecnico croato potrebbe ricevere il benservito.

Di conseguenza vengono accostati anche diversi nomi al club torinese: da Mancini a Spalletti, passando per Raffaele Palladino. Ma nelle ultime ore sta tornando caldo anche il profilo di Simone Inzaghi.

Inzaghi rinuncia a diversi milioni

L’idea di vedere Inzaghi alla Juventus è ovviamente una semplice provocazione. Difficilmente infatti l’Al Hilal lascerebbe andare il tecnico a stagione in corso, che dal canto suo dovrebbe rinunciare a diversi milioni.

Considerando che ne guadagna 26 a stagione, l’ex interista dovrebbe lasciare per strada circa 45 milioni. Una cifra enorme. Il calcio però è strano, e tutto può sempre accadere.