Europa League: bene il Bologna, male la Roma | Vince anche la Fiorentina in Conference

Grande successo dei felsinei in casa della Steaua. Crolla invece la Roma all’Olimpico con il Viktoria Plzen. Torna a vincere la viola.

Nella serata di ieri si è conclusa la settimana europea che ha visto coinvolte tantissime squadre. Dopo la Champions, si è giocato anche il terzo turno di Europa League e Conference. Come al solito le emozioni non sono mancate in queste gare, che soprattutto regalano sempre tanti gol.

In campo sono scese anche le italiane. Per la vecchia Coppa Uefa hanno giocato il Bologna e la Roma, che hanno regalato un sorriso a metà. In Conference invece la Fiorentina è tornata alla vittoria, e il successo potrebbe essere importante per rialzare il morale della squadra.

Vediamo però nello specifico come sono andate le cose, e la situazione di classifica di tutte e tre le nostre squadre nel mega girone.

Europa League, sorriso a metà per le italiane

Nel tardo pomeriggio si è giocata Steaua Bucarest-Bologna. Ma nonostante tale impegno presentasse diverse insidie per i felsinei, questi alla fine sono riusciti a portare a casa il risultato pieno. Ad inizio primo tempo infatti, in pochi minuti, la squadra di Vincenzo Italiano, che ha seguito i suoi uomini dall’ospedale in cui è ricoverato a causa di una polmonite, ha messo le cose in chiaro, passando avanti di due reti grazie ai timbri di Odgaard e Dallinga. Inutile nella ripresa il gol di Birligea, che fissa il risultato sul 2-1.

La situazione inversa è accaduta invece alla Roma, che nella prima mezz’ora è andata sotto di due con Adu e Souare, e che nella seconda frazione di gioco ha accorciato con un calcio di rigore di Dybala, non riuscendo però a rimontare. La classifica non è molto positiva per entrambe. La Lupa ha 3 punti, il Bologna 4, e nelle prossime uscite dovranno cercare di fare risultato.

Bene la Fiorentina in Conference

Positiva la prova della Fiorentina in Conference League, che batte il Rapid Vienna con un netto 3-0, firmato da Ndour, Dzeko e Gudmundsson.

I viola sono primi nel girone della competizione con 6 punti, a pari merito con altre sei squadre. Ora Stefano Pioli si aspetta però un successo anche in campionato.