Devono darci un rigore a partita: SCANDALO MILAN | Vengono a galla intercettazioni della Procura

Dopo le tante polemiche per il calcio di rigore assegnato nel match contro la Fiorentina, in casa Milan spuntano delle intercettazioni a dir poco scandalose.

Le polemiche arbitrali sono sempre e comunque all’ordine del giorno, soprattutto quando parliamo della Serie A. In questa settimana che si avvia alla conclusione, l’episodio che ha fatto discutere di più è stato senza dubbio quello accaduto domenica sera a San Siro. Nel match giocatosi tra Milan e Fiorentina infatti è stato assegnato sul finire della sfida un calcio di rigore che ha fatto parecchio parlare.

Parisi ha toccato al volto con una lieve manata il bomber milanista Gimenez, che è crollato subito a terra. Dal campo il direttore di gara, che ha visto bene l’azione, non lo ha giudicato un intervento da penalty. Tuttavia, una volta richiamato al Var, ha assegnato la massima punizione, facendo infuriare la viola e tutte le rivali milaniste. Nel post partita poi si è scatenato il caos.

Prima il ds gigliato Daniele Pradé si è lamentato per l’episodio. Poi anche l’AIA ha comunicato che è stato commesso un errore da parte della sala Var, che non avrebbe dovuto richiamare l’arbitro. Polemiche e caos dunque, che potrebbero però intensificarsi dopo quanto è venuto a galla nelle scorse ore dalle parti di Milanello.

Clamoroso Milan, ecco che cosa è venuto fuori

Questa sera il Diavolo tornerà in campo, e lo farà contro il Pisa, ancora a San Siro. Ieri nella conferenza stampa pre-match, ha parlato come di consueto mister Max Allegri, che è intervenuto anche sull’episodio.

”Niente di particolare, sono cose che nel calcio italiano sono successe, succedono e succederanno sempre. Ogni tanto c’è un po’ di confusione, ma ci sarà sempre perché sono decisioni soggettive e bisogna prenderle per quelle che sono, poi è chiaro che se ce le danno contro ci arrabbiamo un po’ di più e se ce le danno a favore siamo più contenti“.

Vogliono un rigore a partita

Le parole di Allegri hanno fatto storcere il naso a parecchi tifosi e addetti ai lavori. Dalle dichiarazioni si evince infatti che se si sbaglia a favore del Milan, non c’è alcun problema.

Quasi a dire, un rigore a partita, anche se inventato, va bene al Diavolo. Ma se ce lo danno contro…