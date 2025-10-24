Corsa disperata in ospedale: la paziente è Federica Pellegrini | Attaccata alla respirazione artificiale

Corsa in ospedale per Federica Pellegrini, ecco il racconto del grave problema di salute riportato dalla campionessa di nuoto. Arriva la diagnosi dei medici.

La carriera di Federica Pellegrini non ha bisogno di presentazioni, l’ex nuotatrice è uno dei volti più amati dello sport italiano. La campionessa classe ’88 è entrata nella storia del nuoto internazionale, partecipando a ben cinque rassegne olimpioniche.

I primi Giochi olimpici a cui prese parte, a soli 16 anni, sono stati quelli di Atene nel 2024. Nella rassegna la nuotatrice entrò da subito nella storia della disciplina. Federica Pellegrini è stata la più giovane nuotatrice italiana ad aggiudicarsi una medaglia olimpionica.

In Grecia, l’allora sedicenne, si aggiudicò la medaglia d’argento nei 200 mt stile libero. In seguito è arrivato anche l’oro nella stessa disciplina, nei Giochi di Pechino del 2008, con tanto di nuovo record mondiale. Per quanto riguarda i Mondiali di nuoto la bacheca della nuotatrice veneta è costellata di successi.

Sono 11 le medaglie portate a casa nei Mondiali di nuoto per la campionessa italiana, nel dettaglio 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo. Numeri e record che l’hanno fatta entrare nel cuore degli appassionati della disciplina, certificato anche dai tanti riconoscimenti ed onorificenze ricevute fuori dalla vasca.

Dramma Federica Pellegrini, il racconto è devastante

Ritirata nel novembre 2021 dalla disciplina agonistica, il suo volto oggi spopola in tv e sui social, dove è seguita da un cospicuo numero di fans.

Oggi, compiuti i 37 anni, ricopre una carica dirigenziale all’interno del CIO e della giunta CONI. In parallelo prosegue la sua carriera in televisione, dove ha partecipato a programmi amatissimi dal pubblico italiano. Dalla giuria di “Italia’s got talent” alle partecipazioni in “Pechino Express” e la più recente a “Ballando con le stelle”.

“Mi sono sentita soffocare”: la malattia scoperta in vasca

Da giovane Federica Pellegrini ha dovuto fare i conti con una grave diagnosi dopo quanto accaduto in vasca. La stessa campionessa raccontò a Vanity Fair quanto accaduto agli albori della sua carriera. L’atleta ha parlato di aver avvertito sensazioni di soffocamento da piccola, anche durante le gare. Ai tempi la giovane nuotatrice fu costretta a ricorrere al parere dei medici, e molto probabilmente qualcuno potrebbe aver pensato di dover ricorrere ad una macchina per la respirazione artificiale.

La nuotatrice ha così descritto i sintomi: “Una chiusura dei polmoni, qualcosa che ti fa perdere il controllo.” In seguito arrivò la diagnosi medica che indicò come la campionessa soffrisse di bronco-spasmi, patologia comune nel nuoto che non le ha impedito di scrivere la storia della disciplina.