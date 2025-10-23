Tragedia Inter, malore durante l’allenamento alla Pinetina | Si è ingoiato la lingua

Un drammatico evento ha coinvolto l’Inter durante un allenamento alla Pinetina. Malore per il calciatore della prima squadra, c’è l’intervento urgente dello staff sanitario.

I malori nel gioco del calcio sono da sempre un tema delicato che riporta a luce drammi e vere e proprie tragedie che sconvolgono il mondo dello sport. L’ultimo evento di portata drammatica è accaduto a dicembre dello scorso anno in Serie A.

Parliamo dell’arresto cardiaco accusato da Edoardo Bove durante il primo tempo della sfida tra Fiorentina ed Inter. In pochi attimi il calciatore è crollato a terra sul terreno del gioco del Franchi, generando panico sia tra i calciatori che tra gli spettatori. Dopo l’intervento tempestivo del personale sanitario il centrocampista è stato ricoverato d’urgenza.

Oggi Bove convive con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che gli è stato impiantato in seguito al malore avuto in partita. Una circostanza che riporta alla mente quanto accaduto ad un ex Inter, ovvero Christian Eriksen. Durante l’Europeo disputato nell’estate del 2021 il danese era in campo contro la Finlandia, quando crollò a terra privo di sensi.

Anche in quel caso l’intervento per rianimarlo fu tempestivo. Prima intervenne il compagno di squadra Simon Kjaer, poi lo staff sanitario si attrezzò per il trasporto d’urgenza in ambulanza. Due eventi drammatici che hanno sconvolto il pubblico, ma che per fortuna non hanno avuto tragici epiloghi.

Paura alla Pinetina: malore durante l’allenamento

E, tornando a quanto capitato ad Edoardo Bove poco più di un anno fa, l’evento colpì anche i calciatori dell’Inter presenti a Firenze. Poche ore dopo il drammatico accadimento parlò di quanto successo un doppio ex della sfida, ovvero Francesco Toldo.

L’ex portiere, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, è tornato sullo sconforto vissuto vedendo le immagini del calciatore che crollava a terra in mezzo al rettangolo da gioco. Ed ha svelato un episodio simile avvenuto anni prima alla Pinetina.

Inter nel panico: la storia del malore alla Pinetina

L’ex calciatore ha raccontato poi un’esperienza drammatica vissuta alla Pinetina, che generò il panico durante un allenamento dell’Inter.

Toldo ricorda così quanto avvenne: “Un mio compagno di squadra all’Inter, Nelson Rivas, colpì la palla di testa, cadde e svenne. Cominciammo ad urlare al professor Franco Combi: intervenne subito con la manovra della disostruzione della lingua.” Un episodio spaventoso, che ricorda quanto sia importante intervenire tempestivamente ed a sangue freddo in questi casi.