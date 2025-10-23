Sinner salta le Finals di Torino: decisione comunicata al suo staff | Sta perdendo il controllo

È un momento molto difficile nella carriera di Jannik Sinner che a quanto pare avrebbe deciso di dare forfait alle Atp Finals di Torino

Per la prima volta da quando ha scelto il tennis come professione Jannik Sinner si trova a dover fronteggiare un’autentica valanga di critiche nei suoi confronti. Il tennista altoatesino era consapevole che la sua decisione di rinunciare alla Coppa Davis avrebbe scatenato un putiferio.

Forse però non ai livelli a cui si è assistito negli ultimi giorni: l’etichetta di “traditore della patria“, affibbiatagli da giornalisti di varia provenienza e perfino da un numero consistente di tifosi, lo ha colpito e in buona parte deluso.

Sinner non si sente affatto un traditore: molto più semplicemente ha deciso che non giocare le fasi finali della Davis gli consentirà di avere qualche prezioso giorno di riposo in più. Giorni che in uno sport di grande impatto agonistico com’è diventato il tennis sono di vitale importanza.

I principali obiettivi dei giocatori di livello mondiale sono in rigoroso ordine di importanza i 4 tornei del Grande Slam, le Atp Finals e i 6/7 Masters 1000 più prestigiosi: il resto è assolutamente secondario.

La decisione di Sinner è clamorosa: tifosi increduli

Per tale ragione il programma di Sinner da qui ai prossimi due mesi prevede un’alternanza di impegni agonistici e di riposo, necessario per farsi trovare pronto in occasione del primo Slam del 2026, gli Australian Open.

L’obiettivo del fuoriclasse di San Candido è la conquista del torneo di Melbourne per il terzo anno consecutivo, un’impresa compiuta solo da Novak Djokovic e da pochi altri campioni nella storia del tennis. In queste ultime ore però sta circolando una voce che ha del clamoroso: Sinner starebbe pensando di disertare le Atp Finals.

Il mondo del tennis si interroga: Sinner non ce l’ha fatta

Un’ipotesi generata proprio dall’ondata inarrestabile di polemiche e di accuse piovutegli addosso da quando ha annunciato il forfait in Coppa Davis. Va detto e sottolineato che ad oggi si tratta solo di rumors, ma forse è un pensiero che Sinner sta realmente facendo.

A nessuno piace subire fischi e contestazioni, men che meno a un giovane fuoriclasse come l’altoatesino che di certo non amerebbe disputare partite di quella importanza in un clima a dir poco ostile. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.