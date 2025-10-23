Conte ha la testa altrove: si è stancato del Napoli | Lo ha già comunicato alla squadra

Il tecnico salentino ha perso la bussola e non pensa più al Napoli: comunicazione ufficiale alla squadra, che è rimasta senza parole.

Un disastro inatteso quello che martedì sera si è consumato per il Napoli in Champions League. Sebbene fosse in crisi di gioco e di risultati, la squadra di Antonio Conte ha preso un bel ceffone dal PSV Eindhoven, perdendo con un clamoroso 6-2. Un risultato terribile, arrivato al termine di una partita disastrosa, terminata in tragedia dopo l’espulsione di Lorenzo Lucca.

Eppure gli azzurri erano passati in vantaggio con il solito McTominay. In pochi minuti però gli olandesi hanno ribaltato tutto, grazie ad un autogol di Buongiorno e ad una rete di Saibari. Nella ripresa ci si attendeva una reazione dei partenopei, e invece Man fissa il 3-1. Il Napoli ci prova, e come detto rimane in dieci uomini per la sciocca espulsione del suo attaccante. E da lì c’è la debacle.

Sempre Man fa il quarto gol. McTominay risponde, ma poi il PSV dilaga. Pepi e Driouech mettono il punteggio sul 6-2, che rappresenta il peggior risultato per il club di Aurelio De Laurentiis in campo europeo della sua storia. Una mazzata terribile dunque, che sembra però aver portato delle pesanti ripercussioni nello spogliatoio.

Conte si è stufato del Napoli

Al termine della partita di martedì, Antonio Conte non ha potuto fare a meno di sottoporsi al processo dopo la figuraccia europea rimediata. Le domande per lui sono state parecchie, e ha dovuto rispondere nel modo più professionale possibile.

Negli studi di Sky Fabio Capello però ha fatto una considerazione interessante insieme al tecnico leccese. Secondo lui, Conte è sembrato piuttosto molle in panchina, quasi arrendevole, e non ha trasmesso la stessa grinta a cui siamo abituati.

Possibile addio del tecnico?

Conte ha risposto a Capello per le rime, cercando di giustificare la situazione, ma le sue parole non hanno convinto nessuno. Per tanti tifosi e addetti ai lavori, il tecnico salentino ha perso la pazienza, e ne ha abbastanza dell’esperienza a Napoli.

Possibile che il suo addio al club partenopeo si concretizzi a fine stagione o addirittura a campionato in corso? Staremo a vedere come andranno le cose. L’impressione al momento però è che qualcosa in quel di Castel Volturno si sia rotto.