Ci avete rubato la partita: gravi accuse dell’attaccante juventino | Si becca una lunga squalifica

Piovono gravi accuse nei confronti dell’arbitro da parte dell’attaccante. C’è la denuncia di furto della gara, ora arriverà una lunga squalifica.

Scoppia la bufera dopo quanto accaduto in campo nell’ultima giornata di campionato. La Serie A ha avuto diverse polemiche ed episodi controversi in questa partenza di stagione, dove non sono mancate critiche all’operato di arbitri e VAR nel nostro campionato.

In particolare ha fatto discutere un episodio pesantissimo, che ha deciso la vittoria del Milan di Allegri, nuovo capolista della classifica di Serie A. Nella gara dei rossoneri, vinta in rimonta a San Siro contro la Fiorentina, la seconda rete di Leao è arrivata su calcio di rigore.

A scatenare la furia della squadra ospite è stata la scelta della squadra arbitrale di punire un tocco lieve del difensore Parisi sull’attaccante Gimenez. Le polemiche, riverberate dalle parole di Pioli e Pradè, puntano sull’operato del VAR, che ha deciso di richiamare l’arbitro all’ on field review.

Il direttore di gara Marinelli ha deciso poi di concedere la massima punizione ai rossoneri, che hanno così agguantato tre punti pesanti. Ad inizio stagione invece venne prima assegnato e poi revocato un calcio di rigore solare ai rossoneri contro il Bologna.

Polemiche arbitrali a non finire: nel mirino il gesto dell’attaccante

Contro la squadra felsinea esplose Massimiliano Allegri in panchina, che venne conseguentemente espulso dal direttore di gara. Ma le polemiche non coinvolgono solo gli arbitri italiani, anche Oltreoceano fioccano episodi da analizzare, e che coinvolgono una vecchia conoscenza della Serie A.

Come mostrato dall’ex arbitro Calvarese su Instagram, non è sfuggito al web quanto accaduto in Brasile di recente. Fai puntati su un attaccante passato nella Juventus negli scorsi anni.

Polverone Kaio Jorge: cosa è successo in Brasile

Durante il derby tra Atletico Mineiro e Cruzeiro si è assistito ad attimi di caos, generati dal comportamento di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano ha giocato con la Juve dal 2021 al 2023, prima di esser girato al Frosinone e di tornare in patria.

Il calciatore è stato espulso durante il derby verdeoro per aver mimato il gesto della rapina nei confronti del direttore di gara. All’inizio l’arbitro aveva però sbagliato persona, rivolgendo il cartellino roso a Romero. In seguito è intervenuto il VAR che ha corretto l’errore del direttore di gara che ha quindi espulso proprio l’ex bianconero.