Champions League, Juve sconfitta di misura al Bernabeu: reti bianche tra Atalanta e Slavia Praga | Oggi Europa League e Conference

Si chiude la terza giornata di Champions League senza gioie per le squadre italiane. La Juve viene battuta di misura dal Real Madrid, l’Atalanta non va oltre il pari contro lo Slavia Praga.

La terza giornata di Champions League sorride solo all’Inter di Chivu tra le squadre italiane. I nerazzurri sono l’unico club della Serie A ad aver conquistato i tre punti in questo turno della massima competizione europea. Dopo la batosta subita dal Napoli in casa del PSV, ieri sera è stato il momento delle gare della Juve e dell’Atalanta.

I bianconeri guidati da Igor Tudor non hanno sfigurato in casa del Real Madrid, ma collezionano l’ennesima sconfitta in questa fase delicata di stagione. La Juventus ha giocato una partita generosa al Bernabeu, senza però riuscire a scardinare la difesa degli spagnoli e superare Courtois.

I Blancos sono cresciuti dalla metà del primo tempo, a tratti dominando la gara contro la Juve. Soltanto un grande Di Gregorio ha sbarrato la strada del gol del vantaggio agli spagnoli. Le due squadre arrivano sul pari all’intervallo, mentre la ripresa si apre con due chance per i bianconeri.

Il gol decisivo della gara porta la firma di Bellingham. L’azione parte da Vinicius, che supera due avversari in dribbling prima di concludere di sinistro sul palo. Il rimbalzo della palla arriva sui piedi dell’inglese, lesto a bruciare sul tempo Kelly.

Niente gioie per le italiane in Champions League

Nonostante gli assalti della Juve a caccia del pareggio, con una ottima occasione fallita da Openda, il Real organizza la manovra difensiva senza troppo affanno. La Juve torna a casa senza punti, e resta a quota due lunghezze in classifica.

Deludente anche il risultato dell’Atalanta di Juric, che non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro lo Slavia Praga. Attacco sterile per la Dea, a cui non basta un brillante De Ketelaere per vincere le resistenze della difesa ceca. Sono 4 i punti in classifica per gli orobici.

Oggi in campo Bologna, Roma e Fiorentina

Il turno europeo continua con l’Europa League e la Conference League nella giornata odierna. In campo scenderanno Bologna, Roma e Fiorentina.

I felsinei saranno ospiti della Steaua Bucarest e cercano la prima vittoria in Europa League della stagione. La Roma ospita allo stadio Olimpico il Viktoria Plzen, per cancellare la sconfitta contro il Lille. La Fiorentina cerca continuità almeno in Conference League, dopo aver vinto la prima giornata i viola saranno ospiti oggi del Rapid Vienna.