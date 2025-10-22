ULTIM’ORA dal Policlinico: Italiano non migliora | Il Bologna prende un nuovo allenatore

Il Bologna e tutto il calcio italiano sono in ansia per le condizioni di Vincenzo Italiano. I felsinei potrebbero ingaggiare un altro tecnico

Il mondo del calcio è in ansia per Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna qualche ora dopo la bella vittoria dei suoi a Cagliari ha accusato un malessere che i controlli a cui è stato sottoposto hanno rivelato trattarsi di una polmonite batterica.

Un problema di salute da prendere decisamente con le molle e che ha reso necessario il ricovero in ospedale dell’allenatore nato in Germania 48 anni fa. A fare chiarezza una volta per tutte ha pensato proprio il club felsineo attraverso una nota ufficiale.

“Nella giornata di lunedì Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica“.

La terapia ha avuto subito inizio e come conferma il comunicato sembra aver dato subito i suoi frutti: “Il mister resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento: a Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club“.

Il Bologna in ansia, si attendono novità

Ovviamente l’ex allenatore della Fiorentina non seguirà la squadra a Bucarest per la sfida di Europa League contro la Steaua e con altrettanta certezza non sarà in panchina nell’atteso derby dell’Appennino proprio contro i viola.

La posizione del Bologna per ora è di prudente ma speranzosa attesa: il presidente Saputo si tiene in stretto e continuo contatto con i dirigenti confidando di ricevere quanto prima buone notizie sulle condizioni di salute di Italiano. Dal club filtra la speranza concreta che il tecnico torni abile e arruolato entro i prossimi 14 giorni.

Italiano via, Saputo sceglie un nuovo tecnico

Nel caso malaugurato in cui il ricovero di Italiano si protraesse oltre il periodo indicato dai medici il Bologna potrebbe a quel punto prendere in considerazione l’ipotesi di ingaggiare un nuovo allenatore.

Non esiste ancora una rosa di possibili profili ma da qualche ora circola con una certa insistenza il nome di Roberto Mancini che in questo momento è libero. Nei prossimi giorni avremo un quadro molto più chiaro della situazione, ma la speranza di tutti è che Italiano torni presto in perfetta salute.