Tonali non è più convocabile: l’Italia perde il suo miglior giocatore | A centrocampo giocherà Gattuso

Terribile notizia per la nostra nazionale: Sandro Tonali non sarà mai più convocabile dal nostro commissario tecnico per una ragione assurda.

La pausa nazionali è finita da poco, ma ciò nonostante è già tempo di pensare alla prossima. Infatti l’Italia a metà novembre prossimo è attesa da due appuntamenti che saranno più che altro un allenamento. I playoff sono stati blindati dopo la vittoria contro Israele, e il primo posto nel girone, salvo un clamoroso scivolone della Norvegia, appare ormai irraggiungibile.

Di conseguenza mister Rino Gattuso avrà la chance di lavorare con la squadra e innestare alcuni principi di gioco, oltre che di testare alcune soluzioni alternative alle solite formazioni. Una sorta di stage antecedente ai playoff che giocheremo a marzo, e che sanciranno se ci sarà oppure no il nostro ritorno al Mondiale. Ma è proprio il futuro che non sembra sorridere alla nazionale azzurra.

Proprio in questi ultimi minuti è arrivata infatti una notizia terribile. Sandro Tonali, uno dei migliori centrocampisti al mondo e punto cardine della selezione azzurra, non sarà mai più convocabile dall’Italia per una ragione assurda. Una mazzata terribile per Ringhio, che adesso sta pensando addirittura di schierarsi in mezzo al campo al suo posto.

Tonali lascia per sempre la nazionale

Il tema nazionali fa sempre discutere, soprattutto nei club, che spesso e volentieri esprimono il loro malcontento per inviare i propri calciatori nelle rispettive selezioni.

Uno di quelli che non ha mai nascosto la sua contrarietà a questa situazione è ovviamente Aurelio De Laurentiis. E proprio in questi giorni il patron del Napoli ha sganciato un’idea tanto folle quanto clamorosa: far giocare i calciatori in nazionale solo fino a 23 anni. E a quel punto tantissimi fuoriclasse, come ad esempio Tonali, dovrebbero lasciare per sempre la nazionale.

Nazionale senza i suoi uomini migliori

Se questa folle regola venisse applicata, la nostra nazionale perderebbe i suoi uomini migliori: da Tonali a Donnarumma, passando per i vari Bastoni, Di Lorenzo, Kean e tutti gli altri. Ma lo stesso varrebbe per le altre selezioni.

Le nazionali diventerebbero dunque una sorta di Under 21. Una proposta che è infattibile ad oggi quella di ADL, ma che sarebbe una vera e propria rivoluzione per il calcio.