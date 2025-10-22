Notte europea di follia per l’Inter: rissa a fine partita | Mazzate nello spogliatoio dei rivali

Schiaffi a fine gara nello spogliatoio dopo la sfida europea per l’Inter: una rissa a telecamere spente ha lasciato tutti senza parole.

Ieri sera l’Inter ha ottenuto una grande vittoria in Champions League in casa dell’Union Saint Gilloise. Conto la squadra belga, i ragazzi di Christian Chivu si sono imposti con un netto 4-0. Ma la partita, al netto del risultato finale, non era partita al meglio per la Beneamata. Nei primi cinque minuti infatti i padroni di casa hanno dominato, sfiorando più volte il vantaggio.

Dopo aver resistito al forcing iniziale però la compagine meneghina esce fuori, inizia ad attaccare e al 41esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, passa con Dumfries. Nemmeno il tempo di respirare, che cinque minuti più tardi Lautaro Martinez firma il raddoppio al termine di una bella azione manovrata. Nella ripresa il copione non cambia, e al minuto 53 i nerazzurri firmano il 3-0 su calcio di rigore di Calhanoglu.

C’è gloria anche per Pio Esposito, che dopo aver fallito un’occasione clamorosa a porta sguarnita, insacca il definitivo 4-0 su una bella azione di Bonny, firmando il suo primo gol in Champions League. Il Biscione dunque si porta a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone unico, che li lanciano a punteggio pieno e lasciano ben sperare per la qualificazione al turno successivo.

Follia nella notte europea: rissa a fine partita

La partita di ieri per fortuna è stata piuttosto tranquilla. Le due squadre si sono rispettate, al netto del grande agonismo visto in campo, e non ci sono stati accenni di liti o risse.

Sappiamo però che spesso e volentieri nel calcio non è così. Basti pensare ad esempio a quanto è stato raccontato da una leggenda interista, Walter Zenga, in una recente intervista.

Ecco che cosa è successo

L’ex portierone nerazzurro ha raccontato di recente ai microfoni di centrocampo_podcast della rissa scoppiata alla fine della partita di un Bayern Monaco-Inter di Coppa Uefa di parecchi anni fa.

Zenga ha spiegato che dopo la partita persa, e l’eliminazione dal torneo, c’è stata qualche provocazione da parte dei calciatori rivali. Da lì negli spogliatoi è scoppiato il parapiglia, con le due squadre che sono arrivate quasi alle mani.