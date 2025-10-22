Musica, cocktail e ragazze: il dirigente juventino becca il suo bomber in discoteca | Proprio prima della Champions

La stella juventina è stata pizzicata in discoteca subito prima della sfida di Champions League. Tra il divertimento notturno è spuntato il dirigente bianconero, ecco il racconto.

Calcio e discoteca, un binomio molto in voga in Italia ormai da diversi decenni. La scorsa stagione in casa Juventus ci furono diverse polemiche per quanto accaduto a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano venne pizzicato in sala da ballo da alcuni tifosi bianconeri.

Le polemiche nacquero poiché la Juventus era appena stata battuta per 4-0 dall’Atalanta. Sebbene il calciatore fosse infortunato, la notte di svago non venne digerita da una grande fetta di tifosi ed appassionati. Furono tante le critiche che piovvero sul calciatore, oggi tornato in Premier League al Nottingham Forest.

Un altro episodio più controverso coinvolse due calciatori dell’Inter, nella notte di Epifania nel 2024. Secondo la ricostruzione che fece il Corriere della Sera, due giocatori nerazzurri vennero querelati per il loro comportamento in discoteca in quella serata decisamente movimentata.

Un avventore della discoteca milanese Hollywood querelò i due calciatori nerazzurri che lo minacciarono prima dentro ed in seguito fuori dal locale. Uno spazio che dovrebbe esser deputato allo svago si trasforma spesso in luogo di tensione alla presenza di volti noti del mondo del calcio.

Bomber juventino pizzicato in discoteca prima della Champions

C’è chi decide di utilizzare il pugno duro per sorvegliare i propri calciatori. Per esempio Luis Enrique ha proibito ai calciatori del PSG di partecipare a serate mondane ed uscite in discoteca. Il tecnico spagnolo è arrivato anche ad utilizzare assistenti incaricati di piantonare i locali parigini, e segnalare eventuali presenze di calciatori.

Ma, tornando alle vicende in casa Juve, in passato fu il direttore sportivo a pizzicare il bomber bianconero in discoteca. Non era proibito recarsi nei luoghi della vita notturna all’epoca, ammesso che non fosse prima di una gara di Coppa.

Moggi e il retroscena su Trezeguet in discoteca

Dobbiamo tornare all’epoca di Luciano Moggi in bianconero. L’ex dirigente della Vecchia Signora ha svelato un aneddoto che coinvolge David Trezeguet. Il bomber francese ha vestito la maglia della Juve dal 2000 al 2010, siglando 171 reti in 320 presenze.

Come riportato dalla pagina Instagram ‘Fino alla Fine Channel‘, l’ex DS ha raccontato: “In discoteca si poteva andare solo quando non c’erano le coppe a metà settimana. (Trezeguet) Mi trovò all’ingresso dell’Hollywood, non ci ha più messo piede.“