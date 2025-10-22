“ME NE VADO A CASA”: urla negli studi Dazn | Si è licenziato in diretta

Clamoroso fuori programma in casa Dazn. Il volto amato ha sconvolto tutti, annunciando che avrebbe lasciato lo studio a sorpresa.

La piattaforma di streaming sportivo Dazn in questa nuova stagione calcistica si è presentata ai nastri di partenza con diverse novità in palinsesto. Nuovi programmi ed approfondimenti, con l’ingresso di ex protagonisti della Serie A nel ruolo di opinionisti. E negli studi dell’emittente digitale non sono mancate polemiche e toni aspri durante l’ultimo turno di campionato.

Ha fatto rumore ad esempio il botta e risposta tra Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, e l’ex centravanti Luca Toni. Il tecnico ex Milan, giunto ai microfoni Dazn già affranto dalla sconfitta subita in rimonta dai suoi a San Siro, si è infervorato dopo una lettura della gara da parte dell’ex attaccante.

L’ex bomber aveva riflettuto sul fatto che la squadra viola non riuscisse a reagire dopo gli svantaggi. Furiosa la risposta del tecnico emiliano, che ha esordito con un secco: “Ma le partite le vedete o no?”. Un battibecco che ha fatto il giro del web, in un’epoca in cui l’informazione sportiva diventa spesso tema virale sui social network.

Altro tema di discussione accesa negli studi Dazn e sul web è stato l’arbitraggio della sfida tra Milan e Fiorentina. Secondo il moviolista Luca Marelli, ex arbitro italiano, il rigore che ha portato alla vittoria rossonera non doveva essere fischiato dal direttore di gara.

Siparietto a Dazn, il fuorionda è virale

Il parere dell’esperto arbitrale ha acceso nuovamente le polemiche intorno alle direzioni di gara, con riferimento anche al protocollo VAR, in questa complicata partenza stagionale per i fischietti italiani. Un altro polverone è stato sollevato da uno dei nuovi opinionisti in casa Dazn.

Parliamo dell’ex centrocampista Hernanes. Il brasiliano ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Roma, punzecchiando i tifosi giallorossi. Il Profeta ha dichiarato “Meglio che la Roma perda”, attirandosi le ire degli utenti romanisti. E non è sfuggito anche un fuorionda a sorpresa.

Siparietto Vieri a Dazn: le parole sfuggite alla regia

Come riportato dalla pagina Instagram, Controcalciotv, l’ex attaccante è stato protagonista di un fuorionda andato virale sul web. Il tutto è avvenuto durante il post partita di Milan-Fiorentina, decisamente concitato per quanto si era visto in campo e negli studi.

Durante la trasmissione Fuoriclasse il programma è partito con la voce di Bobo Vieri che annunciava: “A me importa una s**a. Io vado a casa tra poco, mi mangio due panini e vado a dormire.” Queste parole sono state udite subito prima dell’annuncio della messa in onda del programma, generando ilarità sul web intorno alla spontaneità dell’ex bomber.