Clamoroso Coppa Davis: un altro italiano rinuncia alla convocazione | Farà compagnia a Sinner

Polemiche e caos intorno alla Nazionale italiana di tennis. In vista delle Finals di Coppa Davis gli azzurri rischiano di perdere tutti i big

Era inevitabile che accadesse quello a cui stiamo assistendo da qualche ora. L’annuncio di Jannik Sinner che ai microfoni di Sky Sport ha ufficializzato la sua rinuncia a giocare le fasi finali della Coppa Davis che si disputeranno a Bologna dal 19 al 24 novembre ha scatenato un autentico putiferio.

Si sono fin da subito creati due schieramenti: il primo guidato da Nicola Pietrangeli assai critico nei confronti del fuoriclasse altoatesino, il secondo con a capo Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti più incline ad accettare la sua sofferta decisione.

Di certo il forfait del numero 2 del ranking Atp è una doccia fredda per il capitano azzurro Filippo Volandri, che ora si ritrova a dover sostituire e in tempi piuttosto brevi un fenomeno come Sinner.

Va detto che l’Italia anche senza il suo giocatore più forte resta una buonissima Nazionale, ma è fuori discussione che le chance di centrare la terza vittoria consecutiva in Coppa Davis diminuiscano drasticamente.

Volandri con le mani nei capelli, un altro big dà forfait

Volandri può sperare in una crescita di condizione di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, che nel corso di questa stagione ha compiuto miglioramenti di grande rilievo. Oltre alla rinuncia di Sinner però il capitano rischia di fare a meno dell’altra punta di diamante del tennis italiano.

Sembra infatti che anche Lorenzo Musetti, il secondo tennista azzurro a trovarsi nei primi dieci del ranking Atp, possa rinunciare in extremis a disputare le Finals di Bologna. Il tennista carrarino nel corso di un incontro con la stampa ha dichiarato di non essere al massimo della forma.

La Davis diventa una montagna da scalare

Musetti in teoria è ancora in corsa per le Atp Finals di Torino e durante l’ultima conferenza stampa ha ammesso candidamente di non aver ottenuto i risultati che sperava negli ultimi tornei disputati. “In questi ultimi appuntamenti non sono andato come sperassi. Ho perso delle chance di allungare in classifica e adesso voglio concentrarmi solo sui miei incontri“.

A questo punto si spera che Musetti ritrovi il feeling con il suo miglior tennis e che possa metterlo a disposizione della Nazionale tra circa un mese. Per centrare la terza vittoria di fila servirà un Musetti in condizioni fisiche perfette.