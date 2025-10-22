Champions League, Tudor contro l’incubo esonero: a Madrid servirà una Juventus in formato…Real

Match proibitivo per la Juventus che nel terzo turno della fase campionato di Champions trova il Real Madrid. E Tudor è sempre più in bilico

Con un allenatore in bilico, se non addirittura già sfiduciato, e il morale sotto i tacchi dopo la sconfitta contro il Como, la Juventus è volata a Madrid dove affronterà il Real in occasione del terzo turno della cosiddetta ‘Fase Campionato’ di Champions League.

Un impegno a dir poco proibitivo per i bianconeri che dopo i primi due pareggi consecutivi ottenuti contro Borussia Dortmund e Villarreal avrebbero bisogno di un risultato positivo per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Le premesse però non sono confortanti, tutt’altro. La squadra bianconera appare in grandi difficoltà da tutti i punti di vista: il gioco non decolla e i singoli non incidono come si sperava. Non solo, ma i nuovi acquisti tanto reclamizzati sembrano dei fantasmi.

Al contrario il Real Madrid di Xabi Alonso, al netto della pesantissima sconfitta incassata nel derby contro l’Atletico, occupa saldamente il primo posto in classifica in campionato ed è a punteggio pieno dopo due turni di Champions.

La Juventus cerca la grande impresa, Tudor si gioca tutto

I problemi interni rischiano in questo momento di deconcentrare i giocatori che invece la società ha richiamato alle proprie responsabilità. Da qui alla prossima sosta la Juve si gioca una buona fetta di stagione e per questo non si può più sbagliare.

Dal presidente John Elkann fino al direttore generale Damien Comolli è partito un deciso sprone verso squadra e allenatore: in ballo non c’è solo il prestigio di un club come la Juventus ma anche i ricchi introiti che solo una competizione come la Champions può garantire.

L’undici anti-Real è pronto, la Juventus punta su Vlahovic

Per ciò che riguarda le probabili formazioni, il Real Madrid di Xabi Alonso dovrebbe scendere in campo con un undici particolarmente offensivo che prevede l’impiego di Mbappé e Arda Guler come tandem d’attacco e Vinicius e Mastantuono, il giovane talento argentino, sulle fasce in un anomalo 4-4-2.

Tudor è pronto a rispondere con un 3-4-2-1 compatto ed equilibrato, almeno sulla carta. La decisione più importante riguarda il ruolo di prima punta che per l’occasione dovrebbe essere Dusan Vlahovic. Alle spalle del centravanti serbo dovrebbero agire Yildiz e Conceicao. L’impresa è davvero ardua, ma la Juventus ha i mezzi per zittire il Bernabeu.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahovic