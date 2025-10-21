Visita medica terminata: c’è un grave problema al cervello | Ormai è impossibile intervenire

Al termine delle visite mediche emerge un campanello d’allarme preoccupante per il calciatore. C’è un grave problema cerebrale, ormai non si può fare nulla.

Un nuovo allarme scuote il mondo del calcio, dopo i risultati emersi dalle analisi mediche. Grave problema al cervello per il calciatore, gli esami evidenziano che non si può più intervenire. I drammi nel mondo del calcio e degli sport da impatto sono frequenti e quanto emerge dagli studi medici in questi giorni fa scattare una nuova emergenza nel mondo del pallone.

Pochi giorni fa in Inghilterra c’è stato un lutto devastante. Un ex calciatore dell’Arsenal, Billy Vigar, è morto all’età di 21 anni a seguito di una grave lesione cerebrale riportata in partita. Il calciatore del Chichester City ha sbattuto in modo violento la testa contro una superficie dura a bordo campo.

Sono tanti i calciatori che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del casco protettivo in seguito a traumi riportati nella zona della testa. Nel 2006 il portiere Petr Cech subì un terribile incidente al cranio. Dopo un intervento chirurgico che gli salvò la vita, tornò in campo un anno dopo indossando il copricapo a protezione della zona cerebrale.

Anche Cristian Chivu, ex difensore ed oggi allenatore dell’Inter, nel 2010 subì una frattura cranica. Dopo esser finito sotto ai ferri, il rumeno tornò a giocare indossando un caschetto che divenne il suo marchio distintivo.

Allarme danni cerebrali: il risultato dello studio sul calcio

Non solo eventi traumatici possono portare a gravi danni cerebrali. Questo è quanto emerge da uno studio recente, pubblicato da JAMA Open, che ha lanciato un allarme sul colpo di testa.

Quello che è uno dei gesti più comuni nel mondo calcistico, ovvero colpire il pallone con la testa, può avere gravi effetti sulla salute degli atleti. Gli impatti, sebbene possano sembrare tollerabili sul momento, provocano a lungo andare danni in una specifica regione della corteccia cerebrale.

Emergenza danni cerebrali: focus sul colpo di testa

La ricerca mostra risvolti preoccupanti per la salute dei calciatori. Sono state scoperte analogie con l’encefalopatia traumatica cronica, malattia cerebrale che colpisce di solito pugili e giocatori di football americano.

Per condurre questa indagine i ricercatori statunitensi hanno sviluppato una nuova tecnica di risonanza magnetica a diffusione. Questo studio mostra come gesti apparentemente innocui possano avere effetti cognitivi dannosi per ogni atleta.