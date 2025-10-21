Torna la Champions League: stasera in campo Napoli e Inter | Arsenal-A.Madrid match di cartello

Dopo il ritorno dei campionati, questa sera riprenderà anche la Champions League. Per le italiane scenderanno in campo Inter e Napoli.

Dopo la sosta, nel weekend sono tornati i campionati nazionali, che hanno regalato non poche emozioni, sia in Serie A che all’estero. Adesso però è il momento del ritorno della Champions League.

A 20 giorni di distanza dall’ultima volta, si giocherà di nuovo la coppa dalle grandi orecchie. Ora le squadre sono più mature, e hanno acquisito maggiori principi di gioco. L’attesa dunque cresce sempre di più, ma finalmente pare essere finita.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi infatti si giocherà la terza giornata della competizione. Vediamo però insieme il programma definitivo, che vedrà impegnate anche due italiane, vale a dire il Napoli e l’Inter.

Torna la Champions League: il programma di oggi

Le emozioni della coppa dalle grandi orecchie cominceranno già alle ore 18.45, dove ci attendono due partite: quella tra il Kairat Aalmaty e il Pafos, e quella tra il Barcellona e l’Olympiakos. In serata poi ci saranno tutte le altre. Tra i match principali troviamo un Bayer Leverkusen-PSG e soprattutto un Arsenal-Atletico Madrid, che ci farà leccare i baffi. Ma come dicevamo in precedenza, questa sera scenderanno in campo anche due delle italiane partecipanti al torneo.

Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal pesante ko di campionato contro il Torino, sarà ospite del PSV Eindhoven. Sarà una sfida non facile, che però può rappresentare un vero e proprio esame per gli azzurri. Con il morale ben diverso arriva all’appuntamento invece l’Inter, che dopo aver battuto la Roma allo stadio Olimpico, vuole ottenere altri tre punti anche in Champions League con l’Union Saint Gilloise, per lanciarsi sempre di più in classifica.

Domani Atalanta e Juventus

La giornata si chiuderà ovviamente domani sera, dove giocheranno anche l’Atalanta e la Juventus. I nerazzurri ospiteranno a Bergamo lo Slavia Praga, dove proveranno ad ottenere un altro successo e a fortificare la propria classifica.

La Vecchia Signora invece sarà attesa dalla peggior trasferta possibile: al Santiago Bernabeu dovrà provare ad arginare il Real Madrid, in quella che appare un’impresa alquanto impossibile, soprattutto vedendo lo stato di forma della compagine bianconera,