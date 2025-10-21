Sinner è austriaco: spunta il certificato di nascita | Lo sport italiano perde il suo uomo migliore

Uno scenario a dir poco clamoroso potrebbe prendere corpo: la nazionalità di Jannik Sinner torna in discussione. Ipotesi austriaca in vista?

Nel torneo di esibizione più ricco di sempre, i ‘Six Kings Slam’ organizzato a Riad in Arabia Saudita, Jannik Sinner ha trionfato battendo in finale il suo grande rivale Carlos Alcaraz. L’evento non metteva in palio punti per la classifica Atp, ma in compenso per il vincitore era pronto un assegno da 5,5 milioni di dollari.

Non solo, perché il fuoriclasse altoatesino si è anche portato a casa una racchetta d’oro da circa 3 chili di peso. Un cimelio decisamente prezioso che da oggi farà bella mostra di sé nella sua già ricchissima bacheca.

Il numero due del ranking mondiale è apparso in smaglianti condizioni di forma, sia fisiche che mentali: sereno, sicuro di sé, di ottimo umore, il tennista azzurro ha sciorinato un tennis di altissimo livello in tutti e tre i match disputati.

Stefanos Tsitsipas ai quarti, Novak Djokovic in semifinale e appunto Carlos Alcaraz in finale non hanno potuto far nulla per contrastare lo strapotere tecnico e agonistico del campione di San Candido.

Sinner non è italiano? C’è un illustre precedente

A proposito del quale da molto tempo circolano dicerie in merito alla nazionalità italiana. Come tutti sanno Sinner è nato e cresciuto in Val Pusteria, nel cuore dell’Alto Adige, come del resto parecchi sciatori azzurri che hanno fatto la storia degli sport invernali.

Un nome su tutti, Gustav Thoeni, il campionissimo capace di conquistare 4 edizioni della Coppa del Mondo di sci nella prima metà degli anni ’70. Ebbene, nonostante una chiara inflessione teutonica, Thoeni ha sempre rivendicato con orgoglio la sua italianità che nessuno si è mai permesso di mettere in discussione.

L’annuncio è esplicito, tifosi sconvolti

Parlando di Sinner invece non sono pochi coloro che ne sottolineano la distanza siderale dalla cultura e dalle abitudini italiane. Sui social fioccano gli utenti che ne parlano come di uno straniero, preferibilmente austriaco o tedesco.

A rinfocolare la polemica è uno che nei confronti del nostro Paese non ha mai nutrito una particolare simpatia. Parliamo dell’ex commissario tecnico della Nazionale francese, l’antitaliano per eccellenza Raymond Domenech, che nel corso di una lunga intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha lanciato l’ennesima frecciata: “Sapete che mi piace provocare, ma con gli italiani si scherza, però non ditemi che Sinner è italiano: è austriaco“.