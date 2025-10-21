Si è presentato in ritardo all’allenamento: Tudor lo fa marcire in panchina | La Juve è un campo minato

Polveriera Juventus, Igor Tudor non ha fatto giocare il calciatore titolare in campionato. L’esclusione è arrivata dopo il ritardo in allenamento.

Non c’è pace per Igor Tudor in casa Juventus. Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre la squadra bianconera è tornata a giocare in campionato, trovando la prima sconfitta stagionale sul campo del Como di Fabregas. I lariani hanno liquidato la pratica con un gol per tempo, trascinati dal solito Nico Paz. Il talento argentino ha realizzato un assist e la rete del definitivo 2-0.

La prima sconfitta arriva dopo una serie di cinque pareggi consecutivi per la squadra guidata da Igor Tudor. Di fatto l’ultima vittoria bianconera risale ad oltre un mese fa. La Vecchia Signora batté in rimonta l’Inter di Chivu in una gara spettacolare a Torino, poi non è più riuscita a vincere, sia in campionato che in Champions League.

La pesante battuta d’arresto di Como ha aperto nuove crepe in casa bianconera. La classifica vede la Juve al settimo posto in campionato ora, a meno sei lunghezze dal Milan capolista.

C’è tutto il tempo per tornare in carreggiata ma i prossimi impegni acquistano un’importanza specifica da non sottovalutare per l’ex difensore croato. Il profilo di Tudor risulta infatti sotto esame dalla dirigenza bianconera che potrebbe decidere di cambiare nuovamente in corsa, dopo aver esonerato Thiago Motta la passata stagione.

Tudor senza pace: quanti casi alla Continassa

Non il migliore dei momenti per mister Tudor. Il croato deve fare i conti con un mare di assenze. Da Bremer e Cabal in difesa, passando per i centrocampisti Miretti e Zhegrova. La Juve tornerà in campo prima con il Real Madrid in Champions League e poi in campionato sarà ospite della Lazio di Maurizio Sarri.

Due gare che potrebbero rivelarsi fondamentali per le sorti del tecnico croato. Prima della sconfitta di Como l’allenatore bianconero ha dovuto fare i conti con un altro cambio di programma inaspettato alla Continassa.

Mckennie in ritardo prima di Como-Juve: cos’è successo

Parliamo del centrocampista Weston Mckennie, che non è riuscito a raggiungere i compagni quando auspicato dopo le gare con gli USA. Il calciatore è arrivato alla Continassa solo a ridosso della sfida del Senigallia, per via di ritardi nel collegamento aereo con l’Italia.

Ed infatti Igor Tudor lo ha fatto partire dalla panchina nella gara di Como. Lo statunitense è entrato solo al minuto 78esimo, poco prima del raddoppio dei lariani targato Nico Paz.