Penalizzazione ufficiale in griglia: il mondo Ferrari è distrutto | Il GP del Messico è già da buttare

È durata poco in casa Ferrari la gioia per il terzo posto di Leclerc ad Austin nel GP degli USA. Arriva la notizia di una penalizzazione

Un raggio di luce in una stagione segnata dal buio perenne. Così è stato accolto in casa Ferrari l’ottimo 3/o posto conquistato da Charles Leclerc domenica scorsa sul circuito di Austin in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti.

Il pilota monegasco è stato a lungo in seconda posizione e solo a pochissimi giri dalla fine ha subito il sorpasso di un quasi disperato Lando Norris, alla guida di una McLaren che rischia di vedersi soffiare in extremis il titolo piloti di Formula Uno da uno scatenato Max Verstappen.

La straordinaria rimonta del campione in carica grazie a una Red Bull di nuovo competitiva è il vero tema di un finale di stagione che promette di regalare emozioni e colpi di scena. La scuderia di Maranello non è coinvolta in questa appassionante lotta al titolo, ma i segnali di crescita forniti ad Austin sono comunque incoraggianti.

Il box del Cavallino ha dunque accolto con moderata soddisfazione questo risultato che può rappresentare l’inizio di un nuovo percorso. Dal team principal Frederic Vasseur fino all’ultimo dei meccanici, un briciolo di ottimismo ha finalmente preso il posto della rassegnazione.

La Ferrari prepara la grande rivincita

Insomma, questi segnali sono una boccata d’ossigeno in vista della prossima stagione. Come del resto lo stesso Lewis Hamilton ha dichiarato a Maranello si sta lavorando da tempo al mondiale del 2026, l’anno della rivoluzione copernicana.

Ha ben poco da ridere invece l‘ex pilota della Ferrari Carlos Sainz ora alla guida della Williams: il driver spagnolo è stato infatti penalizzato dalla Federazione internazionale e dovrà scontare ben 5 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico a causa della collisione avvenuta ad Austin con la Mercedes di Kimi Antonelli.

La penalizzazione è durissima, tifosi sconvolti

La FIA ha preso questa decisione dopo aver convocato i due piloti: è bene ricordare come a causa del suddetto contatto Sainz è stato costretto al ritiro mentre la gara del giovanissimo pilota bolognese delle Frecce d’Argento è stata definitivamente compromessa.

La gara che si disputerà sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico si preannuncia comunque avvincente: vedremo infatti se Max Verstappen continuerà nella sua straordinaria rimonta in classifica o se le McLaren riusciranno ad allungare in vetta.