La Serie A ha bisogno di te: Collina torna all’AIA | Vuole salvare la classe arbitrale italiana

Gli errori degli arbitri continuano a far discutere e ad alimentare polemiche. E c’è chi preannuncia il ritorno nell’AIA di Pierluigi Collina

Come di consueto dopo neanche un terzo di stagione il campionato italiano è già al centro di roventi e furibonde polemiche. Protagonista in negativo è la ‘solita’ classe arbitrale autrice di errori marchiani che orientano alcuni risultati in un senso o nell’altro.

L’ultimo episodio verificatosi domenica scorsa rappresenta la solita goccia che fa traboccare un vaso già decisamente colmo. Si parla del rigore che ha deciso la sfida tra Milan e Fiorentina a favore dei rossoneri, concesso dall’arbitro Marianelli su segnalazione del VAR.

Una decisione sbagliata da tutti i punti di vista e che ha mandato su tutte le furie sia il tecnico viola Stefano Pioli che la dirigenza. E che ha dato vita a un acceso dibattito che i soliti social hanno acuito e amplificato.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è ovviamente finito sul banco degli accusati, soprattutto perché prima dell’inizio del campionato aveva fornito indicazioni piuttosto chiare in merito all’intervento del VAR.

Il tifo di tutta Italia stronca gli arbitri, Rocchi sotto accusa

L’ex fischietto fiorentino ha fatto chiarezza sull’episodio di Milan-Fiorentina: “Il rigore non andava assegnato e dalla sala VAR hanno sbagliato a mandare Marianelli al monitor“. Tradotto: Marianelli e Abisso, che per l’occasione era responsabile del VAR, saranno fermati per un turno.

L’ammissione di Rocchi però non è servita e non servirà a placare gli animi: l’esasperazione dei tifosi è giunta ormai ben oltre il livello di guardia, a tal punto che in tanti invocano a gran voce il ritorno nel ruolo di designatore di Pierluigi Collina.

Collina nuovo designatore arbitrale? Ecco la verità

L’ex arbitro bolognese da circa otto anni è presidente della Commissione Arbitrale della FIFA e non ha la minima intenzione di tornare in Italia come designatore e/o come responsabile dell’Associazione Italiana Arbitri. Nel calcio però come nella vita nulla si può escludere a priori.

Davanti a una pressione popolare sempre più corposa e magari a fronte di una proposta concreta da parte della Federcalcio Pierluigi Collina potrebbe cambiare idea e decidere di dare un aiuto a una classe arbitrale che rischia di perdere del tutto anche quel minimo di credibilità che ancora è rimasto. Vedremo cosa succederà, ma i tifosi vogliono Collina.