Assurdo Roma-Inter, i Friedkin si sono venduti la partita | Gol di Bonny pianificato

Scoppia il caso in Serie A: a quanto pare la famiglia Friedkin si sarebbe venduta la partita di campionato giocatasi sabato sera contro l’Inter. Il gol di Bonny era tutto pianificato.

Ieri sera con Cremonese-Udinese, conclusasi sul risultato di 1-1, si è chiusa la settima giornata di Serie A. E’ stato un turno povero di gol e di grandi emozioni, anche se i match importanti non sono di certo mancati. Uno su tutti è quello che ha visto impegnate Roma e Inter. Allo stadio Olimpico la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri.

La partita si è sviluppata subito con il vantaggio interista al sesto minuto di gioco con un gol di Bonny, che ha approfittato della difesa altissima della Magica, e su un bel lancio di Barella si è presentato davanti a Svilar, trafiggendolo sul suo palo. I giallorossi hanno provato a reagire, ma di fronte a loro si sono visti la strada sbarrata da una grande resistenza difensiva e da un Sommer in stato di grazia.

La gara si è dunque cos’ conclusa, e ha regalato tre punti d’oro all’Inter, che si ricandida prepotentemente per la corsa scudetto, e l’amaro in bocca alla Roma, che sarebbe potuta andare da sola in testa alla classifica per almeno una giornata di campionato.

La Roma si è venduta la partita

A turno concluso, ora si pensa già ai prossimi impegni, tra Europa e campionato. In realtà però c’è chi ha lanciato delle voci a dir poco clamorose proprio riguardanti la sfida giocatasi sabato sera allo stadio Olimpico.

A quanto pare infatti la Roma si sarebbe addirittura venduta la partita, permettendo all’Inter di vincere in maniera agevole. Un episodio avrebbe fatto capire la cosa, ovvero il gol di Bonny, che sarebbe stato proprio pianificato.

”E’ vergognoso”

A far discutere in questa ennesima turbolenta giornata di Serie A ci sono stati vari episodi arbitrali. Tra questi c’è stato quello del gol di Bonny, che secondo molti era in fuorigioco, anche se alla fine si è scoperto che il sigillo era regolare.

L’opinionista Sergio Vessicchio durante la trasmissione Controcalcio ha però indicato come vergognoso tale fuorigioco, ma ancora, a suo dire, sono ancora più vergognose le mancate proteste della Roma al gol. Quasi a voler dire che i giallorossi volessero perdere apposta la gara.