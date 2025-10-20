Sentenza ufficiale per il Napoli: il sogno scudetto diventa un incubo | La notizia fuoriesce dagli studi Dazn

Ecco la sentenza ufficiale che interrompi i sogni scudetto del Napoli, restituendo una realtà da incubo. La soffiata è arrivata in diretta dagli studi di Dazn.

Il Napoli di Antonio Conte coltiva il sogno del secondo scudetto consecutivo, che rappresenterebbe il terzo titolo nelle ultime quattro stagioni. La squadra partenopea ha tutte la carte regola per cullarsi nella speranza di confermarsi campione d’Italia, dopo il mercato estivo di livello portato avanti dalla dirigenza azzurra.

Oltre al colpo De Bruyne a parametro zero, si è integrato a meraviglia anche Hojlund in attacco. L’ex Atalanta, prelevato in estate dal Manchester United, non ha fatto pesare l’assenza di Romelu Lukaku nel pacchetto offensivo della squadra azzurra.

A proposito di mercato, a turbare i pensieri fuori dal campo del patron De Laurentiis è stato il caso delle plusvalenze che ha coinvolto il club campano. Sotto l’occhio degli investigatori sono finite le operazioni che hanno coinvolto Osimhen e Manolas nel mercato in entrata del Napoli.

A livello sportivo la posizione del club è stata archiviata, e ciò significa che non arriveranno sanzioni sul campo sul modello di quanto capitò alla Juve dopo l’inchiesta Prisma. Mentre per ADL ci sarà un processo penale dopo la richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di falso in bilancio.

Dal sogno scudetto all’annuncio da incubo: sentenza sul Napoli

Il patron degli azzurri si è detto tranquillo in merito all’indagine sulla contabilità del club. La prima udienza ci sarà a novembre e vedremo quali saranno i risvolti legali del procedimento.

Ma, tornando alle vicende di campo, ha fatto discutere quanto accaduto ha un volto noto della rete Dazn. Ecco il verdetto che spegne, senza appello, le speranze di scudetto in casa Napoli.

Corsa scudetto, il Napoli è spacciato: verdetto in diretta

Uno dei nuovi opinionisti in casa Dazn ha fatto discutere i tifosi partenopei con la sua sentenza sulla classifica finale della Serie A. Parliamo del brasiliano Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve.

Tramite il suo profilo Instagram il Profeta ha annunciato quale sarà secondo lui il podio finale del campionato italiano. Hernanes assegna il titolo virtuale all’Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto immagina il Milan di Allegri, mentre per il Napoli ci sarebbe solo il gradino più basso del podio.