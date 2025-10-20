Mi ha mandato Verstappen: Hulkenberg confessa | Gli ha dato una mazzetta per buttare fuori le McLaren

Sale la tensione a poche gare alla fine del mondiale di Formula Uno. Si vocifera di un accordo tra Verstappen e Hulkenberg contro le McLaren

Il mondiale di Formula Uno 2025 è ufficialmente riaperto. Quando mancano 5 gare al termine della stagione Oscar Piastri e Lando Norris occupano ancora i primi due posti in classifica, ma alle loro spalle incombe un Max Verstappen quanto mai agguerrito e competitivo.

Il pilota olandese può fare leva su una Red Bull tornata competitiva come nelle annate precedenti mentre al contrario la McLaren sembra sempre di più la brutta copia della monoposto che ha stradominato le gare fino a un paio di mesi fa.

I risultati delle ultime gare compreso il Gran Premio degli Stati Uniti disputato domenica ad Austin confermano il ritorno della scuderia di Milton Keynes ad alti livelli, giusto in tempo per riaccendere l’interesse per il mondiale piloti.

La classifica generale ci dice che Oscar Piastri è in testa con 346 punti, Lando Norris lo segue con 332 e Verstappen è terzo a quota 306. Una rimonta poderosa in termini di punti quella del campione in carica che ora può davvero puntare al quinto titolo consecutivo.

Verstappen rimonta, la McLaren è furibonda

Che il nervosismo la stia facendo da padrone in casa McLaren è sempre più evidente da quanto accaduto sabato al termine della Sprint Race, che ha visto lo scatenato Verstappen tagliare per primo il traguardo.

Com’è noto sia Piastri che Norris sono usciti a causa di uno scontro causato in qualche modo da uno dei piloti più anziani del Circus, il tedesco della Sauber Nico Hulkenberg. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa nel dopo gara i top manager del team di Woking hanno alluso a un incidente provocato di proposito, come se Hulkenberg abbia voluto fare un favore a Verstappen.

Esplode la polemica, a Woking non sono contenti

“È stato terribile. I nostri piloti non hanno alcuna colpa. Alcuni là davanti hanno guidato come dilettanti e hanno eliminato entrambi i nostri piloti. Devo vedere il replay, ma è evidente che Nico sia finito addosso a Piastri. Non aveva alcun motivo di trovarsi lì“, ha commentato un furibondo Zak Brown, CEO della McLaren, ai microfoni di Sky Sport durante la Sprint Race vinta da Verstappen.

Alle rabbiose dichiarazioni di Brown hanno poi fatto seguito quelle del team principal della scuderia di Woking, Andrea Stella: “La reazione è che siamo delusi per non aver avuto la possibilità di correre. L’incidente alla prima curva ha messo fuori gara entrambe le vetture. È sorprendente che alcuni piloti con molta esperienza non si comportino con un po’ più di prudenza“. Chiarissimo il riferimento a Hulkenberg. Insomma, le allusioni a un incidente causato di proposito dal pilota della Sauber non mancano.