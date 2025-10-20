Ma quale presidente: Del Piero sulla panchina della Juventus | Tudor torna in macchina in Croazia

Lo storico capitano bianconero torna alla Juventus, ma non in veste di presidente: sarà il nuovo allenatore della prima squadra non appena Igor Tudor verrà esonerato dalla società.

La Juventus è in crisi. Da quando ha battuto l’Inter nella folle partita dello Stadium, vinta per 4-3 allo scadere, la Vecchia Signora non riesce più a vincere. Da lì, fino a ieri, erano arrivati solamente pareggi tra campionato e Champions League. Proprio nella giornata di campionato di domenica però i bianconeri hanno incassato la prima sconfitta della stagione.

A Como infatti la partita è terminata con il risultato di 2-0 in favore dei lariani. Un successo targato Nico Paz per gli uomini di Cesc Fabregas, il quale è stato autore dell’assist per il gol di Kempf ad inizio gara, e del meraviglioso centro che ha chiuso la sfida al 79esimo minuto. Tornando alla Juventus però, la squadra è apparsa troppo molle e arrendevole.

Le occasioni create sono state poche, e il carattere messo in campo ancora meno. Di conseguenza non sono mancate le abbondanti critiche sia verso i giocatori che verso il tecnico Igor Tudor. Ed è proprio di lui che si parla in termini di possibile esonero in queste ore.

Tudor ad un passo dall’esonero

Il ko del Senigallia ha mandato su tutte le furie i tifosi juventini, che adesso chiedono un cambio radicale sia in società e sia sulla panchina. Nonostante il cuore e l’attaccamento alla maglia, Igor Tudor è ritenuto inadatto al ruolo di allenatore bianconero.

Di conseguenza si sta parlando parecchio di una possibile svolta sulla panchina. I nomi fatti per sostituire il tecnico croato sono parecchi, ma una delle ultime idee sembra a dir poco clamorosa: Alex Del Piero a Torino per rimpiazzare proprio il suo ex compagno di squadra.

Del Piero sulla panchina juventina

Le ultime voci vorrebbero un clamoroso approdo sulla panchina di Alex Del Piero, che in queste settimane era stato accostato anche alla presidenza della Vecchia Signora. Ma Pinturicchio non dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di allenatore, visto che non ha mai allenato in carriera.

L’idea sarebbe quella che lo storico numero 10 sia il vice di un altro tecnico, magari di Luciano Spalletti, in modo da diffondere l’animo juventino nello spogliatoio.