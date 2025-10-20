Il Milan vola in vetta nel segno di Leao: 2-1 in rimonta sulla Fiorentina | Rabbia viola per il rigore concesso

Il Milan di Massimiliano Allegri balza in cima alla classifica di Serie A in solitaria. Leao sale in cattedra a San Siro, firmando la rimonta sulla Fiorentina di Pioli.

Rafael Leao torna protagonista e trascina il Milan in testa alla Serie A in solitaria. Complici i passi falsi di Napoli e Roma la squadra rossonera torna capolista dopo due anni, con l’attaccante portoghese che torna a segnare a San Siro in campionato dopo tanti mesi. Ancora una sconfitta per la Fiorentina di Stefano Pioli, al quarto KO in sette partite.

La squadra viola non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato in questa nuova stagione. Eppure Stefano Pioli aveva accarezzato l’idea dello sgambetto alla sua ex squadra, dopo che i toscani si sono portati in vantaggio nel secondo tempo della sfida.

La prima frazione di gara, sulla scia di una giornata avara di reti, scorre via senza emozioni o sussulti. I rossoneri, orfani di Christian Pulisic, si affidano al recuperato Saelemaekers in tandem con Leao. La prima grande occasione passa per i piedi di Pavlovic, ma il destro del difensore serbo non impensierisce De Gea.

Dopo una prima frazione con poche emozioni, e con gli ospiti mai pericolosi dalle parti di Maignan, arriva il lampo che sblocca la gara in favore di Pioli. La Fiorentina trova la rete con Gosens, complice una situazione caotica sviluppatasi nell’area piccola rossonera dopo un cross dalla sinistra.

Leao fa ruggire il Milan: rabbia Fiorentina a San Siro

Il gol avrebbe potuto tagliare le gambe al Diavolo, che invece riesce a reagire con veemenza. Il vantaggio ospite dura infatti solo otto minuti. I padroni di casa trovano il gol del pari con Rafael Leao. L’attaccante rossonero si accentra sul destro e spara un tiro vincente da fuori area.

Primo gol in questo campionato per il portoghese. Il Milan continua a premere con Santiago Gimenez, ben fermato da De Gea. In seguito il messicano sarà decisivo nell’episodio che ha cambiato la gara.

Dubbi sul rigore del Milan, Pradé e Pioli alzano la voce

Il centravanti ex Feyenoord finisce a terra in area di rigore viola, dopo una trattenuta di Federico Parisi. Il direttore di gara, richiamato dal VAR, decide di assegnare la massima punizione al Milan. Dal dischetto Leao non sbaglia, regalando tre punti pesantissimi ai suoi.

Fiorentina che ha alzato la voce contro il calcio di rigore assegnato. Prima con Pradè, che ha parlato di “Errore enorme del VAR”. Poi Stefano Pioli ha commentato: “Se facciamo così, invitiamo i giocatori a simulare.”