Gravina vota la restrizione: Napoli-Inter a porte chiuse | È tutta una mossa politica

Esplode il caso in Serie A prima di Napoli-Inter. Il big match dello stadio Maradona verso la disputa a porte chiuse. C’è una manovra politica dietro.

Il big match dell’ottava giornata di Serie A andrà in scena allo stadio Maradona. Il Napoli di Antonio Conte ospita l’Inter di Cristian Chivu sabato 25 ottobre alle ore 18. Prima della sfida al vertice del campionato esplode un caso che tira in ballo anche i vertici federali. L’anticipo potrebbe disputarsi a porte chiuse nell’impianto sportivo partenopeo.

La scorsa stagione fece discutere la decisione del Prefetto di Milano di vietare la trasferta ai tifosi azzurri a San Siro. Le autorità locali disposero il divieto di vendita dei tagliandi per lo stadio a tutti i residenti della Campania. Misure restrittive che non andarono giù alla squadra azzurra, che dodici mesi fa non poté contare sull’apporto dei tifosi più accesi in quel di Milano.

Sono passati quasi dodici mesi ma la situazione intorno all’ordine pubblico in Serie A resta attenzionata. Poche settimane fa, sempre a San Siro, venne vietata la trasferta a tutti i tifosi della Cremonese. La squadra neopromossa, che aveva già vinto in casa del Milan all’esordio in campionato, si presentò contro i nerazzurri senza alcun tifoso.

Il provvedimento venne preso dal questore di Milano, in seguito ai fatti violenti che avevano coinvolto parte della tifoseria grigiorossa. La scelta arrivò dopo gli scontri tra ultras della Cremonese e del Parma, andati in scena a fine settembre.

Napoli-Inter a porte chiuse, cosa c’entra la politica

Stavolta però non è prettamente l’ordine pubblico ad essere attenzionato. In un periodo di tensioni politiche nel paese, che si sono intrecciate anche con le vicende dell’Italia di Gattuso, è arrivato un appello che coinvolge le tifoserie di Inter e Napoli per il big match dell’ottava giornata di Serie A.

Dietro alla richiesta di disertare lo stadio per Napoli-Inter c’è lo sciopero generale indetto da Landini in casa CGIL. Ecco l’appello ai tifosi.

Sciopero generale e Serie A, Landini si schiera: “Non andate allo stadio”

In vista della manifestazione indetta il 25 ottobre la CGIL ha lanciato una campagna che coinvolge direttamente i tifosi. Sui social del sindacato campeggia la campagna che recita: “Il 25 ottobre non andare allo stadio. Scendi in piazza.”

Un appello non digerito da tutti sui social. In particolare la pagina Tik Tok Esperia ha alzato la voce: “Chi guarda la partita è menefreghista, chi marcia con Landini è un eroe del popolo.“