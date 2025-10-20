Bravo Marinelli, hai rimediato: Furlani lo ha rinchiuso negli spogliatoi | Milan-Fiorentina truccata

Clamoroso quanto accaduto in Milan-Fiorentina di ieri sera: a quanto pare Furlani avrebbe rinchiuso nello spogliatoio l’arbitro Marinelli, che ha poi condizionato la partita con il rigore concesso ai rossoneri.

Il Milan ha vinto, e adesso si è lanciato da solo al comando della classifica di Serie A. Ieri sera il Diavolo ha portato a casa tre punti d’oro a San Siro contro la Fiorentina, in una situazione non proprio eccezionale della compagine rossonera. Infatti tanti calciatori erano fermi ai box per infortunio: Pulisic, Rabiot, Loftus Cheek, Estupinan e Nkunku, senza considerare il lungodegente Jashari.

Ciò nonostante però mister Max Allegri è riuscito a mettere in campo una formazione in grado di battere la Fiorentina. Nel primo tempo la gara appare piuttosto noiosa, senza troppi lampi da una parte e dall’altra. Nella ripresa però la musica cambia. Prima è la viola a trovare il gol, con Robin Gosens che insacca a porta vuota. Poi invece il Diavolo pareggia con Rafa Leao.

Il portoghese insacca con un tiro da fuori, dove David De Gea non è stato perfetto, e torna a segnare a San Siro dopo più di 500 giorni. Il tempo scorre, e il match pare essere destinato a finire in parità. Ma sul finale della gara, l’arbitro Marinelli viene richiamato al Var, e concede un rigore per il Milan, che proprio Leao trasforma regalando la vittoria alla sua squadra.

Polemiche per il rigore dato al Milan

La dinamica del penalty assegnato è piuttosto dubbia. Parisi trattiene leggermente Gimenez, toccandolo anche sul volto. L’arbitro dal campo è sembrato vedere la scena, e non ha concesso la massima punizione.

Dopo la chiamata del Var però Marinelli è tornato sui suoi passi, e ha dato il rigore. La scelta da molti, specialmente in casa Fiorentina, è stata indicata come errata. Alla fine possiamo dire che è stato un calcio di rigore concesso in maniera generosa. Tuttavia dietro a questa scelta pare esserci qualcosa di più.

Marinelli rinchiuso nello spogliatoio

In casa milanista c’era parecchio malcontento per la designazione di Marinelli, in quanto in questa stagione, durante la gara con il Lecce, avrebbe commesso diversi errori a sfavore del Diavolo.

Proprio per questa ragione, qualcuno ha pensato che per rimediare a tali sbagli, abbia concesso il rigore ieri sera. Ma c’è di più. C’è chi, in mala fede, addirittura ha accusato Furlani di aver rinchiuso il direttore di gara negli spogliatoi per dirgli due parole. Un po’ in stile Calciopoli per intenderci. Ma anche in questo senso non c’è nulla di confermato al momento.