Terrore Italia, FIGC minacciata e sotto scacco | “Se non andiamo al Mondiale…”

Panico nella FIGC dopo la comunicazione che arriva intorno alle sorti dell’Italia di Gennaro Gattuso. Ecco la minaccia nei confronti dei vertici federali.

L’Italia di Gennaro Gattuso ha raggiunto il suo obiettivo minimo a corto raggio, ovvero la qualificazione matematica agli spareggi per il Mondiale 2026. La selezione azzurra col nuovo CT ha collezionato quattro vittorie su quattro, ma il percorso netto con l’ex centrocampista in panchina non è bastato per raggiungere la Norvegia.

La nazionale scandinava veleggia alla prima posizione del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali. Con la stella di Haaland che brilla in attacco, ma non solo, la Norvegia è attualmente prima nel girone con sei vittorie in altrettante gare.

Sia per l’Italia che per la Norvegia mancano due gare per completare il percorso nel girone. Ma il vantaggio della nazionale scandinava nella differenza reti rende utopica la prospettiva di una qualificazione diretta per la nazionale azzurra.

La sconfitta per 3-0 in terra scandinava, oltre ad esser costata la panchina a Luciano Spalletti, ha tremendamente complicato il cammino della squadra azzurra. Solo un vero e proprio miracolo potrebbe salvare l’Italia, chiamata a vincere sia contro la Moldavia che nello sconto diretto. La Norvegia dovrebbe infatti pareggiare o essere sconfitta dall’Estonia, scenario difficilmente pronosticabile visti i valori in campo.

Mondiale in bilico per l’Italia: la minaccia alla FIGC

Questa circostanza tiene ancora in piedi la sciagurata ipotesi che l’Italia non partecipi al Mondiale. Sarebbe la terza volta consecutiva, un fatto mai avvenuto nella storia azzurra. La qualificazione, salvo miracolo di cui sopra, passerà per il turno di playoff.

I due precedenti mettono però i brividi al mondo azzurro. L’Italia fallì in entrambi i casi l’appuntamento con i playoff per arrivare al Mondiale. Prima contro la Svezia e dopo contro la Macedonia del Nord. La speranza è che la squadra allenata da Gattuso sfati la regola del ‘non c’è due senza tre’ sul campo.

FIGC sotto attacco: l’annuncio verso i vertici federali

Ovviamente le attenzioni sono rivolte a quanto accadrà in campo, ma anche i vertici della FIGC vengono chiamati in causa. Nella sfida d’andata tra Israele e Italia i tifosi azzurri più accessi esposero uno striscione inequivocabile.

Sulla falsariga arrivano le parole dell’influencer Damiano Er Faina, che non ha usato mezzi termini sulla trasmissione Controcalcio nei confronti di Gabriele Gravina. Il volto web ha annunciato: “Io voglio andare al Mondiale. Non mi interessa se Gattuso e arrivato da poco etc. Se non andiamo al Mondiale, fuori dal c***o tutti. Io voglio che mio nipote di 10 anni veda un Mondiale, non l’ha mai visto.“