Scandalo a Napoli: bambino torturato perché tifa Juventus | Il VIDEO è terrificante

Un video scandaloso proveniente da Napoli mostra un bambino martoriato per via del tifo per la Juventus. Ecco le immagini che hanno sorpreso il web.

Quella tra Napoli e Juve è una delle rivalità più accese e datate della storia del calcio in Italia. Due big della Serie A che spesso hanno regalato partite emozionanti nel corso degli anni. Sfide che hanno messo in palio trofei, titoli e non solo. Nella città partenopea, che non vive un derby cittadino come Milano o Roma, l’astio nei confronti dei colori bianconeri ha radici solide.

I primi accesi confronti risalgono addirittura agli anni ’60, quando Omar Sivori si trasferì all’ombra del Vesuvio. Percorso inverso invece per José Altafini, che passò alla Vecchia Signora nel 1972. Un altro calciatore a lasciare Napoli per Torino fu poi Dino Zoff.

Ma il periodo in cui la rivalità assume maggiore valore risale agli anni ’80. Le due squadre si sono contese il titolo italiano a più battute. Protagonista assoluto sponda azzurra è stato Diego Armando Maradona, che alla Juve segnò un gol celebre su punizione, che sconfisse le leggi della fisica con la sua traiettoria.

All’epoca le due squadre si incrociarono anche in Coppa Uefa. La Juve vinse per 2-0 la sfida d’andata dei quarti di finale. Nel ritorno il Napoli riuscì nell’impresa di rimontare la gara, liquidando per 3-0 i bianconeri.

Bambino accusato di tifare Juve a Napoli: il video è virale

Tornando ai giorni nostri, con la squadra campana risorta sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, la rivalità si è tutt’altro che sopita. Lo scudetto del 2018 è andato ai bianconeri, dopo un testa a testa entusiasmante.

Il Napoli si riscatterà vincendo due titoli negli ultimi anni, uno con Antonio Conte allenatore. Il tecnico pugliese è sempre stato un simbolo della Juventus, circostanza che ha acuito la rivalità in questo periodo. In questa ottica c’è un video girato a Napoli che ha sorpreso gli utenti di Tik Tok.

La macchina della verità e il video sul tifo juventino

La pagina Lingua Napoletana ha mostrato un divertente siparietto girato da una famiglia di chiara fede azzurra. Nel video c’è un bambino che si sottopone alla macchina della verità per scherzo.

Il verdetto dello strumento è che il piccolo tifi Juve, nonostante lo abbia negato. La reazione del bimbo ha divertito il web, mentre non sono mancate accuse di uno scherzo fin troppo pesante.