Nuovo anno, vecchie abitudini: aggredito arbitro in Italia | Colpevole tirato per i calzoni, voleva ucciderlo

Nuova stagione calcistica e vecchi problemi per gli arbitri in Italia. Ennesimo episodio di violenza nei nostri campi da calcio, invasione e aggressione nei confronti del direttore di gara.

Non è un compito facile quello dell’arbitro di calcio in Italia. Dalle infinite polemiche della massima serie, che in passato hanno portato anche a risvolti giudiziari, agli episodi di violenza che riempiono le pagine di cronaca. Eventi deprecabili che colpiscono lo sport più amato dagli italiani in lungo e largo per il paese.

La partenza stagionale della Serie A è stata all’insegna delle polemiche per l’operato di arbitri e VAR nel massimo campionato italiano. Mentre nelle serie minori da tempo è scattato un vero e proprio allarme per le aggressioni subite dai direttori di gara.

Non è un caso che nel giugno scorso l’AIA, Associazione italiana arbitri, abbia celebrato una nuova legge che tutela i direttori di gara in Italia. Il DL Sport introdotto la scorsa estate prevede pene più severe per gli episodi di aggressione nei confronti degli arbitri, paragonate a quelle verso un pubblico ufficiale.

Il Presidente dell’AIA, prima di applaudire al nuovo provvedimento, aveva lanciato un allarme sociale in Italia su questo tema delicato. Poco prima della nuova legge ad Arezzo era scoppiata una bufera, dopo che un arbitro di 18 anni venne aggredito e malmenato dal genitore di un ragazzo di 12 anni, al termine di un torneo giovanile.

Arbitro aggredito in Italia: nuovo episodio di violenza

Da nord a sud la lista di episodi dove la contestazione sfocia nella violenza è decisamente corposa. Soltanto nella passata stagione si sono contati oltre 650 episodi di condotte violente nei confronti dei direttori di gara sui campi da calcio della penisola.

Di recente c’è stato l’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto un arbitro nelle serie minori in Italia. A denunciare il fatto è stato l’ex fischietto italiano, Gianpaolo Calvarese.

Invasione di campo e aggressione in Lombardia

L’ex arbitro, attraverso la sua pagina Instagram ufficiale, ha denunciato quanto avvenuto nella Serie D lombarda.

Al termine di Castellanzese-Real Canepina un finto dirigente è entrato in campo per insultare l’arbitro. Il colpevole si è spacciato per il DS ed ha inveito contro il direttore di gara. Solo l’intervento di un vero dirigente ha ristabilito la calma, col club di casa condannato a pagare una multa dal Giudice Sportivo.