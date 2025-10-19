Gattuso lascia l’Italia dopo i playoff: Gravina sa già tutto | Non va nemmeno in panchina al Mondiale eventuale

Il ct azzurro ha già deciso, e ha comunicato tale scelta al presidente Gabriele Gravina: lascia la panchina azzurra prima dei Mondiali.

Sono stati mesi di forte caos in casa azzurra. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, che ha condizionato il cammino dell’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali, e che con tutta probabilità ci obbligherà a giocare i playoff, la FIGC ha deciso di esonerare a giugno scorso il commissario tecnico Luciano Spalletti.

L’addio dell’allenatore di Certaldo è stato improvviso e inaspettato nonostante la sconfitta. Di conseguenza la Federazione si è messa alla ricerca di un nuovo selezionatore, e ha chiamato una leggenda come Gennaro Gattuso. Ringhio ha cominciato così il suo percorso a settembre scorso. Nelle quattro partite affrontate fino ad ora, due con Israele e due con Estonia, sono arrivate altrettante vittorie. Di conseguenza almeno il posto ai playoff è salvo.

Ora però il campione del mondo 2006 dovrà cercare di fare l’impresa, e riportare l’Italia ad un Mondiale ben 12 anni dopo l’ultima volta. Nel frattempo però dalle parti di Coverciano sono arrivate delle notizie a dir poco clamorose. Ringhio infatti avrebbe già comunicato al presidente Gabriele Gravina di voler lasciare dopo i playoff. Una decisione irrevocabile, che ha lasciato tutti senza parole.

Gattuso lascia l’Italia: è ufficiale

Ora Ringhio, a sosta terminata, dovrà pensare alle due sfide di novembre. Queste però salvo sorprese, o meglio salvo un suicidio sportivo della Norvegia, non avranno grandi ripercussioni sul futuro della nostra nazionale.

Ciò che peserà parecchio invece saranno appunto i playoff. Non superarli anche stavolta sarebbe una vera e propria tragedia. Ne è consapevole Gattuso, il quale è pronto a lasciare il nostro paese in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Ma non in senso figurato, proprio in termini fisici.

La comunicazione di Gattuso

”Se non porterà l’Italia ai Mondiali andrò a vivere molto lontano”. Queste le parole del nostro commissario tecnico in conferenza stampa post Israele riportate da Eurosport.

Dunque Ringhio sarebbe pronto a trasferirsi addirittura se non riuscisse a superare il playoff. Dichiarazioni che dunque ci fanno capire quanto il centrocampista sia legato alla nazionale, e quanto voglia riuscire in questa magica impresa.