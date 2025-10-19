Clamoroso FIFA: annullato il Mondiale del 2034 | Hanno obbligato Infantino

Arriva l’ennesima decisione controversa della FIFA e del suo discusso presidente Gianni Infantino. I Mondiali del 2034 sono a forte rischio

La FIFA entra ancora una volta a gamba tesa sull’organizzazione dei calendari della stagione calcistica. Si sono da poco spente e forse non ancora del tutto le polemiche relative al Mondiale per club disputatosi l’estate scorsa che già ne emergono di nuove.

Del resto il presidente Gianni Infantino è ormai abituato a scatenare e diffondere il malcontento tra i principali attori dello sport più amato del mondo. I suoi progetti innovativi e azzardati non riscuotono particolari consensi, soprattutto tra i tifosi.

L’ex braccio destro di Michel Platini alla UEFA è diventato numero uno della FIFA nove anni fa, un segmento temporale in cui si è divertito a stravolgere a più riprese i calendari di quasi tutte le competizioni più importanti.

Le decisioni più discusse e in fondo più discutibili prese dal dirigente svizzero hanno coinvolto soprattutto l’organizzazione dei Mondiali di calcio. Fece scalpore in tal senso l’assegnazione della prima Coppa del Mondo ad un paese arabo.

Infantino finisce sotto accusa

La disputa dei Mondiali in un Paese per molti aspetti oltranzista e allergico ai diritti umani come il Qatar tra la fine del 2022 e i primi giorni del 2023 ha incontrato la feroce disapprovazione di migliaia di calciatori, di molti dirigenti di club e perfino di un buon numero di leader politici.

Infantino però non ha fatto una piega e anzi ha deciso di rilanciare ulteriormente, nel momento in cui la FIFA ha assegnato l’organizzazione della Coppa del Mondo del 2034 all’Arabia Saudita. Una scelta che è stata subito contestata per ragioni analoghe a quelle che hanno riguardato il Qatar.

I Mondiali di calcio in questo modo non piacciono a nessuno

In base a un’indiscrezione del noto quotidiano sportivo inglese ‘The Athletic‘ i vertici della FIFA starebbero prendendo seriamente in esame la possibilità di far disputare l’edizione dei Mondiali del 2034 in piena stagione agonistica. In sostanza l’edizione dell’Arabia Saudita ricalcherebbe in toto la tempistica di quella svoltasi in Qatar nel 2022.

Questo significa che tutte le gare del torneo iridato potrebbero disputarsi direttamente a gennaio e a febbraio del 2035. Da escludere invece i mesi di novembre e dicembre del 2034: in quel periodo è infatti in calendario il mese del Ramadan, seguito da tutti i calciatori musulmani.